Легендарный украинский курорт засыпает снегопадом: фото и видео

На Драгобрате идет снег (коллаж: РБК-Украина)

В Драгобрате идет снегопад, лыжники готовятся к новому сезону

Утром в понедельник, 19 октября, легендарный украинский Драгобрат, который является самым высоким горнолыжным курортом наших Карпат, засыпает снегом.

Видео в Facebook опубликовал пользователь Василий Молдавчук. Он рассказал, что снег шел и ночью, и насыпало его около 5-7 сантиметров.

"Вот такое утро понедельника. Видим, как снежок продолжает падать, сколько его нападало за ночь... Небольшой ветер сегодня, но вы посмотрите, какой снегопад, настоящий зимний снегопад", - рассказал Молдавчук.

Драгобрат всю ночь засыпало снегом (фото: facebook.com/Василий Молдавчук)

Он добавил, что все мы ждем нового сезона с нетерпением. И обещает он быть снежным.

Отметим, что Драгобрат - это небольшая межгорная долина и самый высокогорный горнолыжный курорт Украинских Карпат. Расположен он в горном массиве Свидовец. Курорт очень популярен среди любителей горных лыж и сноуборда. Долина расположена на высоте 1300-1400 метров над уровнем моря.

Опубліковано Василем Молдавчуком Неділя, 18 жовтня 2020 р.

Драгобрат засыпало снегом (фото: facebook.com/Василий Молдавчук)

Отметим, что на горе Поп Иван снег выпал еще на Покров 14 октября. Впрочем, народные приметы связывают этот день с первым снегом.

Ранее мы писали, что синоптики в ноябре прогнозируют похолодание, дожди и низкую температуру воздуха. В некоторых регионах уже в первой половине месяца вероятны заморозки и снег.