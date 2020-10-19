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Легендарный украинский курорт засыпает снегопадом: фото и видео

Драгобрат, Понедельник 19 октября 2020 13:35
Легендарный украинский курорт засыпает снегопадом: фото и видео
На Драгобрате идет снег (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Драгобрате идет снегопад, лыжники готовятся к новому сезону

Утром в понедельник, 19 октября, легендарный украинский Драгобрат, который является самым высоким горнолыжным курортом наших Карпат, засыпает снегом.

Видео в Facebook опубликовал пользователь Василий Молдавчук. Он рассказал, что снег шел и ночью, и насыпало его около 5-7 сантиметров.

"Вот такое утро понедельника. Видим, как снежок продолжает падать, сколько его нападало за ночь... Небольшой ветер сегодня, но вы посмотрите, какой снегопад, настоящий зимний снегопад", - рассказал Молдавчук.

Легендарный украинский курорт засыпает снегопадом: фото и видеоЛегендарный украинский курорт засыпает снегопадом: фото и видеоЛегендарный украинский курорт засыпает снегопадом: фото и видео

Драгобрат всю ночь засыпало снегом (фото: facebook.com/Василий Молдавчук)

Он добавил, что все мы ждем нового сезона с нетерпением. И обещает он быть снежным.

Отметим, что Драгобрат - это небольшая межгорная долина и самый высокогорный горнолыжный курорт Украинских Карпат. Расположен он в горном массиве Свидовец. Курорт очень популярен среди любителей горных лыж и сноуборда. Долина расположена на высоте 1300-1400 метров над уровнем моря.

Опубліковано Василем Молдавчуком Неділя, 18 жовтня 2020 р.

Драгобрат засыпало снегом (фото: facebook.com/Василий Молдавчук)

Отметим, что на горе Поп Иван снег выпал еще на Покров 14 октября. Впрочем, народные приметы связывают этот день с первым снегом.

Ранее мы писали, что синоптики в ноябре прогнозируют похолодание, дожди и низкую температуру воздуха. В некоторых регионах уже в первой половине месяца вероятны заморозки и снег.

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