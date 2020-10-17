Беспросветный дождь, снег и морозы: синоптики дали новый прогноз на ноябрь

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине в ноябре будет не очень комфортной

Погода в Украине в ноябре покажет нам, что за окном все же осень. А это значит, что пришло время пасмурных дождливых дней, первого снега и даже дневных морозов. Синоптики прогнозируют, что все это придет уже в первой половине ноября.

Так, согласно данным ресурса Gismeteo, ноябрь начнется дождями, низкими температурами, солнце нас радовать будет лишь изредка, вместо этого в некоторых областях вероятен даже снег и дневной минус.

Минусовые градусы днем к концу первой декады ноября ожидаются в западных областях, в остальных - ниже нуля температура будет опускаться только ночью.

В западных и северных областях средина ноября может "порадовать" первым мокрым снегом.

Относительно ближайшей перспективы, то в середине следующей недели нас ждет прояснение, похожее на "бабье лето" с высокой температурой и солнышком. Но со следующего воскресенья погода снова испортится - похолодает и вернутся дожди.

Ниже прогноз погоды на месяц для Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Погода в Украине на месяц (скрин: gismeteo.ua)

Тем временем большую часть Украины продолжает заливать дождями. Но уже в воскресенье осадки прекратятся и установится прохладная, но относительно сухая погода.

Ранее народные синоптики, климатологи и метеорологи также рассказали, какой будет погода в Украине до конца осени и зимой. Они прогнозируют аномалии.