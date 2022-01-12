Легендарный повар Джейми Оливер раскрыл секрет идеального зимнего салата из недорогих украинских овощей

Ингредиенты:

Красноголовая капуста - 1/2 шт.

Капуста белокочанная - 1/2 шт.

Морковь - 2 шт.

Лук зеленый - 30 г

Молоко - 300 г

Консервированные анчоусы - 4 шт.

Чеснок - 6 зубчиков

Белый винный уксус - 2 ст. л.

Оливковое масло - 6 ст. л.

Дижонская горчица - 1 ч. л.

Тыквенные семечки - 30 г

Мята, веточки - 4 шт.

Фото: Так будет выглядеть наш салат (t.me/shubafood)

Пошаговое приготовление салата

Помойте и измельчите длинными полосками капусту. Помойте, очистите и мелко нарежьте морковь или натрите на салатной терке. Помойте и измельчите зеленый лук. Переложите все овощи в большую миску. Очистите и измельчите чеснок. Налейте в глубокий ковшик молоко, добавьте к нему анчоусы с чесноком и доведите смесь до кипения. Проварите чеснок с анчоусами на небольшом огне 10 минут. Перелейте смесь в глубокую чашу или в другую кастрюлю. Добавьте уксус, горчицу, масло, соль и перец. Хорошо перемешайте. Попробуйте соус и добавьте тот ингредиент, которого, по вашему мнению, недостаточно. Полейте соусом овощи и перемешайте салат руками. Помойте и хорошо обсушите бумажными полотенцами листья мяты. Возьмите сковороду и разогрейте на ней тыквенные семечки без добавления масла. Рассыпьте теплые семена по салату. Порвите листы мяты и разложите сверху.

Кто такой Джейми Оливер

46-летний Джейми - самый известный британский шеф-повар, который своими рецептами и оригинальным подходом к готовке снискал мировую известность.

Он не только повар, но также ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания, автор известных книг по кулинарии. Джейми владеет ресторанами по всему миру, а его семейное состояние оценивается в 150 млн фунтов стерлингов.

Джейми Оливер уже более двадцати лет женат на модели Джульет "Джулс" Нортон, с которой воспитывает пятерых детей.