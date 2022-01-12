Легендарный повар Джейми Оливер раскрыл секрет идеального зимнего салата из недорогих украинских овощей

Фото: Так будет выглядеть наш салат (t.me/shubafood)
Пошаговое приготовление салата
Помойте и измельчите длинными полосками капусту. Помойте, очистите и мелко нарежьте морковь или натрите на салатной терке. Помойте и измельчите зеленый лук.
Переложите все овощи в большую миску.
Очистите и измельчите чеснок. Налейте в глубокий ковшик молоко, добавьте к нему анчоусы с чесноком и доведите смесь до кипения. Проварите чеснок с анчоусами на небольшом огне 10 минут.
Перелейте смесь в глубокую чашу или в другую кастрюлю. Добавьте уксус, горчицу, масло, соль и перец. Хорошо перемешайте. Попробуйте соус и добавьте тот ингредиент, которого, по вашему мнению, недостаточно.
Полейте соусом овощи и перемешайте салат руками.
Помойте и хорошо обсушите бумажными полотенцами листья мяты.
Возьмите сковороду и разогрейте на ней тыквенные семечки без добавления масла. Рассыпьте теплые семена по салату.
Порвите листы мяты и разложите сверху.
Кто такой Джейми Оливер
46-летний Джейми - самый известный британский шеф-повар, который своими рецептами и оригинальным подходом к готовке снискал мировую известность.
Он не только повар, но также ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания, автор известных книг по кулинарии. Джейми владеет ресторанами по всему миру, а его семейное состояние оценивается в 150 млн фунтов стерлингов.
Джейми Оливер уже более двадцати лет женат на модели Джульет "Джулс" Нортон, с которой воспитывает пятерых детей.