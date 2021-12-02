Легендарный повар Джейми Оливер раскрыл секрет идеальной жареной картошки: "Это рай!"

Всемирно известный британский повар-миллионер Джейми Оливер поделился секретом приготовления вкуснейшей жареной картошки. Ресторатор уверяет, что вы окажетесь в раю, попробовав приготовленное по его рецепту блюдо.

Об этом пишет Daily Express.

Интересно, что картофель фри, которую подают вместе с рыбой (Fish and Chips), является традиционным британским блюдом.

Джейми решил разгуляться и приготовить угощение сразу для десяти человек.

Ингредиенты:

Картофель - 2,5 кг

Сливочное масло или гусиный жир - 4 ст. л.

Оливковое масло

Чеснок - 1 головка

Свежий шалфей - 15 г (приблизительно половина пучка).

Соль и перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Сначала очистите картофель, чтобы он оставался целым и в идеале примерно одного размера.

Проварите его в кипящей подсоленной водой в течение 15 минут. Слейте на дуршлаг и дайте высохнуть на пару минут.

Слегка встряхните дуршлаг, чтобы края картофеля "вспушились", и вы получите максимальную площадь поверхности для получения хрустящей корочки во время жарки.

Положите гусиный жир или масло в самый большой противень для жарки.

Всыпьте картофель, добавьте щепотку морской соли и черного перца, затем перемешайте и разложите одним довольно плотным ровным слоем, но с небольшими промежутками между клубнями.

Накройте крышкой и поставьте на ночь в холодильник.

Затем предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Добавьте на противень неочищенные и слегка раздавленные зубчики чеснока.

Затем запекайте в течение часа пока картофель не станет хрустящим и золотистым. Выньте противень из духовки.

Оборвите листья шалфея и добавьте в них немного оливкового масла. Посыпьте картофель шалфеем и запекайте еще 20-25 минут или до золотистого цвета.

"Это рай! Вы даже можете подать его в ресторане сами по себе, он такой вкусный", - говорит Джейми.

Фото: Жареный картофель по рецепту Джейми Оливера (express.co.uk)

Это интересно знать

46-летний Джейми Оливер доказывает, что дело, которое любишь всем сердцем, может сделать тебя не только знаменитым, но и сказочно богатым

Английский повар, ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания, автор известных книг по кулинарии владеет ресторанами по всему миру. Состояние Джейми Оливера и его супруги оценивается в 150 млн фунтов стерлингов.

Кроме того Джейми уже более двадцати лет женат на модели Джульет "Джулс" Нортон, с которой воспитывает пятерых детей.

Фото: Джейми Оливер с женой (Getty Images)