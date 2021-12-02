Легендарный повар Джейми Оливер раскрыл секрет идеальной жареной картошки: "Это рай!"
Всемирно известный британский повар-миллионер Джейми Оливер поделился секретом приготовления вкуснейшей жареной картошки. Ресторатор уверяет, что вы окажетесь в раю, попробовав приготовленное по его рецепту блюдо.
Об этом пишет Daily Express.
Интересно, что картофель фри, которую подают вместе с рыбой (Fish and Chips), является традиционным британским блюдом.
Джейми решил разгуляться и приготовить угощение сразу для десяти человек.
Ингредиенты:
- Картофель - 2,5 кг
- Сливочное масло или гусиный жир - 4 ст. л.
- Оливковое масло
- Чеснок - 1 головка
- Свежий шалфей - 15 г (приблизительно половина пучка).
- Соль и перец по вкусу
Пошаговое приготовление
Сначала очистите картофель, чтобы он оставался целым и в идеале примерно одного размера.
Проварите его в кипящей подсоленной водой в течение 15 минут. Слейте на дуршлаг и дайте высохнуть на пару минут.
Слегка встряхните дуршлаг, чтобы края картофеля "вспушились", и вы получите максимальную площадь поверхности для получения хрустящей корочки во время жарки.
Положите гусиный жир или масло в самый большой противень для жарки.
Всыпьте картофель, добавьте щепотку морской соли и черного перца, затем перемешайте и разложите одним довольно плотным ровным слоем, но с небольшими промежутками между клубнями.
Накройте крышкой и поставьте на ночь в холодильник.
Затем предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Добавьте на противень неочищенные и слегка раздавленные зубчики чеснока.
Затем запекайте в течение часа пока картофель не станет хрустящим и золотистым. Выньте противень из духовки.
Оборвите листья шалфея и добавьте в них немного оливкового масла. Посыпьте картофель шалфеем и запекайте еще 20-25 минут или до золотистого цвета.
"Это рай! Вы даже можете подать его в ресторане сами по себе, он такой вкусный", - говорит Джейми.
Фото: Жареный картофель по рецепту Джейми Оливера (express.co.uk)
Это интересно знать
46-летний Джейми Оливер доказывает, что дело, которое любишь всем сердцем, может сделать тебя не только знаменитым, но и сказочно богатым
Английский повар, ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания, автор известных книг по кулинарии владеет ресторанами по всему миру. Состояние Джейми Оливера и его супруги оценивается в 150 млн фунтов стерлингов.
Кроме того Джейми уже более двадцати лет женат на модели Джульет "Джулс" Нортон, с которой воспитывает пятерых детей.
Фото: Джейми Оливер с женой (Getty Images)
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