Легендарний кухар Джеймі Олівер розкрив секрет ідеального зимового салату з недорогих українських овочів

Інгредієнти:

Червоноголова капуста - 1/2 шт.

Капуста білокачанна - 1/2 шт.

Морква - 2 шт.

Цибуля зелена - 30 г

Молоко - 300 г

Консервовані анчоуси - 4 шт.

Часник - 6 зубчиків

Білий винний оцет - 2 ст. л.

Оливкова олія - 6 ст. л.

Діжонська гірчиця - 1 ч. л.

Гарбузове насіння - 30 г

М'ята, гілочки - 4 шт.

Фото: Так буде виглядати наш салат (t.me/shubafood)

Покрокове приготування салату

Помийте і подрібніть довгими смужками капусту. Помийте, очистіть і дрібно наріжте моркву або натріть на салатній тертці. Помийте і подрібніть зелену цибулю. Перекладіть всі овочі у велику миску. Очистіть і подрібніть часник. Налийте в глибокий кухлик молоко, додайте до нього анчоуси з часником і доведіть суміш до кипіння. Проваріть часник з анчоусами на невеликому вогні 10 хвилин. Перелийте суміш в глибоку чашу або в іншу каструлю. Додайте оцет, гірчицю, масло, сіль і перець. Добре перемішайте. Спробуйте соус і додайте той інгредієнт, якого, на вашу думку, недостатньо. Полийте соусом овочі і перемішайте салат руками. Помийте і добре обсушіть паперовими рушниками листя м'яти. Візьміть сковороду і розігрійте на ній гарбузове насіння без додавання олії. Розсипте тепле насіння по салату. Порвіть листи м'яти і розкладіть зверху.

Хто такий Джеймі Олівер

46-річний Джеймі - найвідоміший британський шеф-кухар, який своїми рецептами і оригінальним підходом до готування здобув світову популярність.

Він не тільки кухар, але також ресторатор, телеведучий, популяризатор домашньої кулінарії та здорового харчування, автор відомих книг з кулінарії. Джеймі володіє ресторанами по всьому світу, а його сімейний стан оцінюється в 150 млн фунтів стерлінгів.

Джеймі Олівер вже більше двадцяти років одружений на моделі Джульєт "Джулс" Нортон, з якою виховує п'ятьох дітей.