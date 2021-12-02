Легендарний кухар Джеймі Олівер розкрив секрет ідеальної смаженої картоплі: "Це рай!"
Всесвітньо відомий британський кухар-мільйонер Джеймі Олівер поділився секретом приготування смачної смаженої картоплі. Ресторатор запевняє, що ви опинитеся в раю, спробувавши приготовану за його рецептом страву.
Про це пише Daily Express.
Цікаво, що картопля фрі, яку подають разом з рибою (Fish and Chips), є традиційною британською стравою.
Джеймі вирішив розгулятися і приготувати частування відразу для десяти гостей.
Інгредієнти:
- Картопля - 2,5 кг
- Вершкове масло або гусячий жир - 4 ст. л.
- Оливкова олія
- Часник - 1 голівка
- Свіжа шавлія - 15 г (приблизно половина пучка).
- Сіль і перець за смаком
Покрокове приготування
Спочатку очистіть картоплю, щоб вона залишалася цілою і в ідеалі приблизно одного розміру.
Проваріть її в киплячій підсоленій воді протягом 15 хвилин. Злийте на друшляк і дайте висохнути на пару хвилин.
Злегка струсіть друшляк, щоб краї картоплі "вспушилися", і ви отримаєте максимальну площу поверхні для отримання хрусткої скоринки під час смаження.
Покладіть гусячий жир або масло в найбільше деко для смаження.
Всипте картоплю, додайте дрібку морської солі і чорного перцю, потім перемішайте і розкладіть одним досить щільним рівним шаром, але з невеликими проміжками між бульбами.
Накрийте кришкою і поставте на ніч в холодильник.
Потім попередньо розігрійте духовку до 180 градусів. Додайте на деко неочищені і злегка роздавлені зубчики часнику.
Потім запікайте протягом години поки картопля не стане хрусткою і золотистою. Вийміть деко з духовки.
Обірвіть листя шавлії і додайте в них трохи оливкової олії. Посипте картоплю шавлією і запікайте ще 20-25 хвилин або до золотистого кольору.
"Це рай! Ви навіть можете подати її в ресторані саму по собі, вона така смачна", - говорить Джеймі.
Фото: смажена картопля за рецептом Джеймі Олівера (express.co.uk)
Це цікаво знати
46-річний Джеймі Олівер доводить, що справа, яку любиш всім серцем, може зробити тебе не тільки знаменитим, але і казково багатим
Англійський кухар, ресторатор, телеведучий, популяризатор домашньої кулінарії та здорового харчування, автор відомих книг з кулінарії володіє ресторанами по всьому світу. Статок Джеймі Олівера і його дружини оцінюється в 150 млн фунтів стерлінгів.
Крім того Джеймі вже більше двадцяти років одружений на моделі Джульєт "Джулс" Нортон, з якою виховує п'ятьох дітей.
Фото: Джеймі Олівер з дружиною (Getty Images)
Раніше Євген Клопотенко розвінчав головні міфи про їжу, розповівши, чи можна солоні огірки запивати молоком.
Також кулінарний блогер розповіла, як приготувати найсмачніший медовик всього за 30 хвилин.