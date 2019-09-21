Легендарный музыкант умер на руках у жены: названа неожиданная причина смерти

Умер вокалист групп Shy и TNT Тони Миллс. Перед смертью артиста 16 сентября его госпитализировали в больницу с двусторонней тромбоэмболией. Через несколько дней его не стало. Артист боролся с заболеванием всего несколько месяце, но быстро сгорел. Супруга трагически скончавшегося певца сказала несколько слов о случившемся. Линда Миллс поделилась словами скорби в Facebook.

Как известно, певец боролся с тяжелым недугом, но сгорел всего за несколько месяцев. Врачи не смогли вылечить рак, так как он был обнаружен практически на последней стадии. Медики только облегчили страдания Миллса.

О смерти артиста сообщила его супруга.

Тони Миллс умер – причина смерти и биография легендарного музыканта (фото: facebook.com/tony.mills.31)

"С разбитым сердцем я объявляю о смерти моего любимого мужа и лучшего друга Тони Миллса. В апреле этого года у него диагностировали рак поджелудочной железы в терминальной стадии. Он прожил свою жизнь на полную катушку, пока не сделал последний вдох у меня на руках. Он хотел жить, но не боялся смерти. Большинство узнает о его невероятном вкладе в мир музыки по его работе в качестве вокалиста групп Shy и TNT, а также в качестве сольного исполнителя и сессионного певца. Он оставит после себя наследие, которое просуществует на протяжении многих жизней", — написала супруга умершего в сети.

После этого супруга поблагодарила всех фанатов за теплые слова поддержки.

"Я хотела бы выразить мою глубочайшую благодарность за излияние любви, сочувствия и поддержки в эти тяжелые времена. Без него так пусто. Пройдут недели, прежде чем я смогу просмотреть тысячи сообщений и комментариев, но, тем не менее, спасибо всем и каждому. Тони был бы так тронут", - написала она.

Тони Миллс умер – причина смерти и биография легендарного музыканта (фото: facebook.com/tony.mills.31)

Миллс родился 7 июля 1962 года в Бирмингеме, Англия. В составе Shy он начал выступать в 1983 году и вцелом — записал восемь альбомов с ними. В 1991 году он покинул Shy, была творческая пауза и с 2006 года — стал вокалистом норвежской группы TNT. В 2019 году у него вышел сольный альбом Beyond the Law. За свою карьеру он блистал на одной сцене с такими легендами, как Gary Moore, Bon Jovi, Magnum, Meatloaf, Twisted Sister, Manowar.

Напомним, что умер артист, который сыграл главную роль в мюзикле "Иисус Христос – суперзвезда".

До этого умер знаменитый певец, исполнитель культовых советских хитов.