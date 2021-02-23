Легендарный Jeep Cherokee может остаться без названия: это оскорбительно!

Легендарный кроссовер Jeep Cherokee и его модель Jeep Grand Cherokee могут остаться без второй части названия. Требование отказаться от наименования "чероки" высказал вождь этого племени.

По словам представителя главы племени чероки Чака Хоскина-старшего, использование названия его народа в названии автомобиля - оскорбительно. Он также призвал отказаться от индейских рисунков, тотемных животных и прочей символики.

"Я полагаю, наша страна находится в таком возрасте, когда компании должны прекратить использовать коренные американские наименования, рисунки и названия тотемных животных для их продукции. Нам не делает чести, когда наше наименование прикручено к борту автомобиля", - говорится в заявлении Хоскина.

Хоскин-старший добавил, что племя чероки будет настоятельно требовать от производителя отказаться от такой практики, и ни на какие сделки они не пойдут.

"Это - самое дорогое для нас, это часть нашей идентичности", - сказал вождь.

Производитель авто не медлил с ответом, и заявил, что таким способом они лишь выказывают уважение народу.

"Мы тщательно выбираем названия для своих автомобилей. На протяжении многих лет мы заботимся о чествовании и почитании коренных народов Америки за их благородство, доблесть и гордость", - заявили в компании.

Отметим, что марка Jeep Cherokee выпускалась с 1974 года до 2001 года, а Jeep Grand Cherokee - с 1993 года. В 2013 году компания Jeep вновь выпустила автомобиль под названием Cherokee.