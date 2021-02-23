Легендарный Jeep Cherokee может остаться без названия: это оскорбительно!
Легендарный кроссовер Jeep Cherokee и его модель Jeep Grand Cherokee могут остаться без второй части названия. Требование отказаться от наименования "чероки" высказал вождь этого племени.
Об этом сообщает CNN.
По словам представителя главы племени чероки Чака Хоскина-старшего, использование названия его народа в названии автомобиля - оскорбительно. Он также призвал отказаться от индейских рисунков, тотемных животных и прочей символики.
"Я полагаю, наша страна находится в таком возрасте, когда компании должны прекратить использовать коренные американские наименования, рисунки и названия тотемных животных для их продукции. Нам не делает чести, когда наше наименование прикручено к борту автомобиля", - говорится в заявлении Хоскина.
Хоскин-старший добавил, что племя чероки будет настоятельно требовать от производителя отказаться от такой практики, и ни на какие сделки они не пойдут.
"Это - самое дорогое для нас, это часть нашей идентичности", - сказал вождь.
Производитель авто не медлил с ответом, и заявил, что таким способом они лишь выказывают уважение народу.
"Мы тщательно выбираем названия для своих автомобилей. На протяжении многих лет мы заботимся о чествовании и почитании коренных народов Америки за их благородство, доблесть и гордость", - заявили в компании.
Отметим, что марка Jeep Cherokee выпускалась с 1974 года до 2001 года, а Jeep Grand Cherokee - с 1993 года. В 2013 году компания Jeep вновь выпустила автомобиль под названием Cherokee.
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