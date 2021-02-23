Легендарний Jeep Cherokee може залишитися без назви: це образливо!
Легендарний кросовер Jeep Cherokee і його модель Jeep Grand Cherokee можуть залишитися без другої частини назви. Вимога відмовитися від найменування "черокі" висловив вождь цього племені.
Про це повідомляє CNN.
За словами представника глави племені черокі Чака Хоскіна-старшого, використання назви його народу в назві автомобіля - образливо. Він також закликав відмовитися від індіанських малюнків, тотемних тварин та іншої символіки.
"Я думаю, наша країна знаходиться в такому віці, коли компанії повинні припинити використовувати корінні американські найменування, малюнки та назви тотемних тварин для їх продукції. Нам не робить честі, коли наше найменування прикручено до борту автомобіля", - йдеться в заяві Хоскіна.
Хоскін-старший додав, що плем'я черокі буде настійно вимагати від виробника відмовитися від такої практики, і ні на які угоди вони не підуть.
"Це - найдорожче для нас, це частина нашої ідентичності", - сказав вождь.
Виробник авто не зволікав з відповіддю, і заявив, що таким способом вони лише виявляють повагу народу.
"Ми ретельно вибираємо назви для своїх автомобілів. Протягом багатьох років ми піклуємося про вшанування та шанування корінних народів Америки за їх благородство, доблесть і гордість", - заявили в компанії.
Зазначимо, що марка Jeep Cherokee випускалася з 1974 року до 2001 року, а Jeep Grand Cherokee - з 1993 року. У 2013 році компанія Jeep знов випустила автомобіль під назвою Cherokee.
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