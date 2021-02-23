Легендарний Jeep Cherokee може залишитися без назви: це образливо!

Легендарний кросовер Jeep Cherokee і його модель Jeep Grand Cherokee можуть залишитися без другої частини назви. Вимога відмовитися від найменування "черокі" висловив вождь цього племені.

За словами представника глави племені черокі Чака Хоскіна-старшого, використання назви його народу в назві автомобіля - образливо. Він також закликав відмовитися від індіанських малюнків, тотемних тварин та іншої символіки.

"Я думаю, наша країна знаходиться в такому віці, коли компанії повинні припинити використовувати корінні американські найменування, малюнки та назви тотемних тварин для їх продукції. Нам не робить честі, коли наше найменування прикручено до борту автомобіля", - йдеться в заяві Хоскіна.

Хоскін-старший додав, що плем'я черокі буде настійно вимагати від виробника відмовитися від такої практики, і ні на які угоди вони не підуть.

"Це - найдорожче для нас, це частина нашої ідентичності", - сказав вождь.

Виробник авто не зволікав з відповіддю, і заявив, що таким способом вони лише виявляють повагу народу.

"Ми ретельно вибираємо назви для своїх автомобілів. Протягом багатьох років ми піклуємося про вшанування та шанування корінних народів Америки за їх благородство, доблесть і гордість", - заявили в компанії.

Зазначимо, що марка Jeep Cherokee випускалася з 1974 року до 2001 року, а Jeep Grand Cherokee - з 1993 року. У 2013 році компанія Jeep знов випустила автомобіль під назвою Cherokee.