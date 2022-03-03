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Легендарному Призраку Киева выдали новый истребитель: как он выглядит

Новина українською →
Киев, Четверг 03 марта 2022 20:39
Легендарному Призраку Киева выдали новый истребитель: как он выглядит Легендарный летчик "Призрак Киева" (фото: командование Воздушных Сил ВСУ)
Автор: Ольвия Агаркова

Знаменитому украинскому пилоту, который получил прозвище Призрак Киева выдали новый самолет.

Об этом сообщает Телеграм-канал РБК-Україна.

Призрак Киева сбил 30 самолетов оккупанта, после чего было принято решение выдать ему американский истребитель F-16.

F-16 - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения.

Напомним, что ранее мы делали подборку защитников Украины, которые уже стали легендами! Призрак Киева попал в список как доблестный и самоотверженный летчик.

Стало известно, что европейские партнеры и союзники передадут украинским воинам 70 истребителей.

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