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Легендарному Привиду Києва видали новий винищувач: як він виглядає

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Київ, Четвер 03 березня 2022 20:39
Легендарному Привиду Києва видали новий винищувач: як він виглядає Легендарний льотчик "Привид Києва " (фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ)
Автор: Ольвія Агаркова

Знаменитому українському пілоту, який отримав прізвисько Привид Києва видали новий літак.

Про це повідомляє Телеграм-канал РБК-Україна.

Привид Києва збив 30 літаків окупанта, після чого було прийнято рішення видати йому американський винищувач F-16.

F - 16 - американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління.

Нагадаємо, що раніше ми робили добірку захисників України, які вже стали легендами! Привид Києва потрапив до списку як доблесний і самовідданий льотчик.

Стало відомо, що європейські партнери та союзники передадуть українським воїнам 70 винищувачів.

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