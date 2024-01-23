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Легендарний стадіон у Києві постраждав через обстріли: фото до і після

Стадіон "Локомотив" у Києві до та після удару (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Вранці 23 січня росіяни здійснили ракетний удар по містах України, зокрема по Києву. Українським силам ППО вдалося збити 21 з 41 ворожих цілей. Однак внаслідок ракетної атаки постраждали об'єкти інфраструктури. Одним із них є відомий у Києві стадіон "Локомотив".

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що відомо про стадіон та який вигляд він має після ракетного удару.

Стадіон "Локомотив" до та після удару

Внаслідок удару зруйновано фактично весь каркас стадіону. Наразі він не підлягає подальшій експлуатації. 

Стадіон "Локомотив" у Києві зруйновано (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Відомо, що три місяці тому на стадіоні провели ремонтні роботи. Крім того, на базі СК "Локомотив" тренувався дитячий баскетбольний клуб Станіслава Медведенка "Ведмеді".

Що відомо про стадіон "Локомотив"

Цей футбольний стадіон є домашньою ареною ФК "Локомотив", який виступає в українській Другій лізі і є одним з найвідоміших та найстарішим футбольний клуб Києва.

Стадіон "Локомотив" у Києві (фото: Вікіпедія)

Спортивна арена була відкрита 2 серпня 1925 року на місці стадіону для ігор працівників залізничного вокзалу. Сучасну назву отримав у жовтні 1935 року. 

Стадіон "Локомотив" у Києві (фото: Вікіпедія)

У 2012 році "Локомотив" було реконструйовано: стадіон отримав зручні пластикові сидіння на трибунах та новітнє штучне покриття газону. 

Стадіон "Локомотив" у Києві (фото: Вікіпедія)

Окрім основного поля розміром 104×68 м за одними з воріт розміщений додатковий майданчик меншого розміру зі штучним покриттям. Навколо поля обладнано бігові доріжки.

Окрім змагань з футболу тут проводяться матчі з регбі та американського футболу.

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