Легендарний стадіон у Києві постраждав через обстріли: фото до і після

Стадіон "Локомотив" до та після удару

Внаслідок удару зруйновано фактично весь каркас стадіону. Наразі він не підлягає подальшій експлуатації.

Стадіон "Локомотив" у Києві зруйновано (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Відомо, що три місяці тому на стадіоні провели ремонтні роботи. Крім того, на базі СК "Локомотив" тренувався дитячий баскетбольний клуб Станіслава Медведенка "Ведмеді".

Що відомо про стадіон "Локомотив"

Цей футбольний стадіон є домашньою ареною ФК "Локомотив", який виступає в українській Другій лізі і є одним з найвідоміших та найстарішим футбольний клуб Києва.

Стадіон "Локомотив" у Києві (фото: Вікіпедія)

Спортивна арена була відкрита 2 серпня 1925 року на місці стадіону для ігор працівників залізничного вокзалу. Сучасну назву отримав у жовтні 1935 року.

Стадіон "Локомотив" у Києві (фото: Вікіпедія)

У 2012 році "Локомотив" було реконструйовано: стадіон отримав зручні пластикові сидіння на трибунах та новітнє штучне покриття газону.

Стадіон "Локомотив" у Києві (фото: Вікіпедія)

Окрім основного поля розміром 104×68 м за одними з воріт розміщений додатковий майданчик меншого розміру зі штучним покриттям. Навколо поля обладнано бігові доріжки.

Окрім змагань з футболу тут проводяться матчі з регбі та американського футболу.