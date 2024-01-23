Легендарный стадион в Киеве пострадал из-за обстрелов: фото до и после

Стадион "Локомотив" до и после удара

В результате удара разрушен фактически весь каркас стадиона. Сейчас он не подлежит дальнейшей эксплуатации.

Стадион "Локомотив" в Киеве разрушен (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Но несмотря на то, что "Локо" потерпел значительные разрушения, а база клуба разбита, в киевском клубе заявили: "Тренировочный процесс временно приостановлен, но этот локомотив не остановит никакая кац*пская нечисть!".

Известно, что три месяца тому назад на стадионе провели ремонтные работы. Кроме того, на базе СК "Локомотив" тренировался детский баскетбольный клуб Станислава Медведенко "Медведи".

Что известно о стадионе "Локомотив"

Этот футбольный стадион является домашней ареной ФК "Локомотив", который выступает в украинской Второй лиге и является одним из самых известных и старейших футбольных клубов Киева.

Стадион "Локомотив" в Киеве (фото: Википедия)

Спортивная арена была открыта 2 августа 1925 года на месте стадиона для игр работников железнодорожного вокзала. Современное название получил в октябре 1935 года.

Стадион "Локомотив" в Киеве (фото: Википедия)

В 2012 году "Локомотив" был реконструирован: стадион получил удобные пластиковые сиденья на трибунах и новейшее искусственное покрытие газона.

Стадион "Локомотив" в Киеве (фото: Википедия)

Кроме основного поля размером 104×68 м, за одними из ворот размещена дополнительная площадка меньшего размера с искусственным покрытием. Вокруг поля оборудованы беговые дорожки.

Кроме соревнований по футболу здесь проводятся матчи по регби и американскому футболу.