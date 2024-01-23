Легендарный стадион в Киеве пострадал из-за обстрелов: фото до и после

Утром 23 января россияне нанесли ракетный удар по городам Украины, в частности по Киеву. Украинским силам ПВО удалось сбить 21 из 41 вражеских целей. Однако в результате ракетной атаки пострадали объекты инфраструктуры. Одним из них является известный в Киеве стадион "Локомотив".
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о стадионе и как он выглядит после ракетного удара.
В результате удара разрушен фактически весь каркас стадиона. Сейчас он не подлежит дальнейшей эксплуатации.
Стадион "Локомотив" в Киеве разрушен (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Но несмотря на то, что "Локо" потерпел значительные разрушения, а база клуба разбита, в киевском клубе заявили: "Тренировочный процесс временно приостановлен, но этот локомотив не остановит никакая кац*пская нечисть!".
Известно, что три месяца тому назад на стадионе провели ремонтные работы. Кроме того, на базе СК "Локомотив" тренировался детский баскетбольный клуб Станислава Медведенко "Медведи".
Этот футбольный стадион является домашней ареной ФК "Локомотив", который выступает в украинской Второй лиге и является одним из самых известных и старейших футбольных клубов Киева.
Стадион "Локомотив" в Киеве (фото: Википедия)
Спортивная арена была открыта 2 августа 1925 года на месте стадиона для игр работников железнодорожного вокзала. Современное название получил в октябре 1935 года.
Стадион "Локомотив" в Киеве (фото: Википедия)
В 2012 году "Локомотив" был реконструирован: стадион получил удобные пластиковые сиденья на трибунах и новейшее искусственное покрытие газона.
Стадион "Локомотив" в Киеве (фото: Википедия)
Кроме основного поля размером 104×68 м, за одними из ворот размещена дополнительная площадка меньшего размера с искусственным покрытием. Вокруг поля оборудованы беговые дорожки.
Кроме соревнований по футболу здесь проводятся матчи по регби и американскому футболу.
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