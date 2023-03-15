У США хлопець освідчився дівчині на концерті українського гурту: зворушливе відео
На концерті популярного українського гурту Kalush Orchestra в США утворилась нова пара. Хлопець зробив пропозицію своїй коханій під час виступу нашого колективу в Атланті.
Відео цієї дуже романтичної історії музиканти опублікували у своєму Instagram.
Відомо, що освідчення робив українець, який вже дуже давно живе у США та слідкує за творчістю Kalush Orchestra.
Чому він вирішив зробити це саме тут і зараз? Все просто: Kalush Orchestra її улюблений гурт!
Музиканти в свою чергу підтримали пару та побажали нареченим щасливого сімейного життя.
До слова, це не перший такий запит до гурту.
За словами менеджменту артистів, часто на офіційну пошту гурту і в соціальних мережах надходять прохання записати відео привітання для пар, а також завітати на концерт і зробити там сюрприз коханим.
А влітку у Львові у фірмових "калуських" рожевих панамах одружилися Іван та Марічка. Це, власне, ще один популярний тренд від закоханих пар.
Одруження Івана та Марічки (фото: Львівська міська рада)
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