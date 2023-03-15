У США хлопець освідчився дівчині на концерті українського гурту: зворушливе відео

На концерті популярного українського гурту Kalush Orchestra в США утворилась нова пара. Хлопець зробив пропозицію своїй коханій під час виступу нашого колективу в Атланті.

Відео цієї дуже романтичної історії музиканти опублікували у своєму Instagram.

Відомо, що освідчення робив українець, який вже дуже давно живе у США та слідкує за творчістю Kalush Orchestra.

Чому він вирішив зробити це саме тут і зараз? Все просто: Kalush Orchestra її улюблений гурт!

Музиканти в свою чергу підтримали пару та побажали нареченим щасливого сімейного життя.

До слова, це не перший такий запит до гурту.

За словами менеджменту артистів, часто на офіційну пошту гурту і в соціальних мережах надходять прохання записати відео привітання для пар, а також завітати на концерт і зробити там сюрприз коханим.

А влітку у Львові у фірмових "калуських" рожевих панамах одружилися Іван та Марічка. Це, власне, ще один популярний тренд від закоханих пар.

Одруження Івана та Марічки (фото: Львівська міська рада)