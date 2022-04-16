Легендарная паска по рецепту Дарьи Цвек: держите секретный рецепт

Ингредиенты на 10 пасок диаметром 11 см:

мука - 1 кг

молоко - 2 стакана (400 мл)

желтки - 10 шт.

дрожжи - 100 г

сливочное масло - 200 г

сахар - 250 г

ванильный сахар - 20 г

изюм - 200 г

соль - 1/2 ч. л.

цедра лимона (по желанию) - 1/2 шт.

Пошаговое приготовление паски

Готовим опару, или розчину (как говорит пани Дария). К теплому молоку добавляем живые дрожжи. От общей массы сахара добавляем 1 ст. л. и все тщательно перемешиваем.

Из общей массы просеянной муки добавляем 3 ст. л. Тщательно перемешиваем, накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 15-20 минут.

Когда раствор активировался, можно готовить дальше. Соединяем желтки с сахаром, ванильным сахаром, солью. Перемешиваем до однородности. Добавляем растопленное (не горячее) сливочное масло. Перебиваем до однородности.

Соединяем нашу сдобу с опарой, тщательно перемешиваем. В несколько этапов добавляем просеянную муку.

Тесто должно быть мягкое, муку при вымешивании больше не добавляем. Когда тесто частично вымешено, добавляем изюм. Если тесто слишком липнет, можно смазать руки маслом.

Вымешенное тесто накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте. Когда тесто вдвое увеличится в объеме, обминаем его тесто.

Формируем паски, наполняя формы на 1/3, не более. Вкладываем в формы. Когда паски подрастут, смазываем их взбитым яйцом и ставим в разогретую до 200 градусов духовку.

Когда поставили, температуру снижаем сразу до 180. Выпекаем до готовности, даем постоять 15 минут и вынимаем.

Кто такая Дарья Цвек

Дарья Яковлевна Цвек (1909-2004) - автор ряда популярных книг с рецептами, среди которых "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Ее книги становились бестселлерами - всего было продано более 5 млн экземпляров, они получали престижные награды премии "Книга года". Например, книгу "Солодке печиво" переиздавали девять раз.