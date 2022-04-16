Легендарна паска за рецептом Дарії Цвєк: тримайте секретний рецепт

Інгредієнти на 10 пасок діаметром 11 см:

борошно - 1 кг

молоко - 2 склянки (400 мл)

жовтки - 10 шт.

дріжджі - 100 г

вершкове масло - 200 г

цукор - 250 г

ванільний цукор - 20 г

родзинки - 200 г

сіль - 1/2 ч. л.

цедра лимона (за бажанням) - 1/2 шт.

Покрокове приготування паски

Готуємо опару, або розчину (як говорить пані Дарія). До теплого молока додаємо живі дріжджі. Від загальної маси цукру додаємо 1 ст. л. і все ретельно перемішуємо.

Із загальної маси просіяного борошна додаємо 3 ст. л. Ретельно перемішуємо, накриваємо рушником і лишаємо в теплому місці на 15-20 хвилин.

Коли розчина активувалася, можна готувати далі. З'єднуємо жовтки з цукром, ванільним цукром, сіллю. Перемішуємо до однорідності. Додаємо розтоплене (не гаряче) вершкове масло. Перебиваємо до однорідності.

З'єднуємо нашу здобу з опарою, ретельно перемішуємо. В декілька етапів додаємо просіяне борошно.

Тісто має бути м'яке, борошно при вимішуванні більше не додаємо. Коли тісто частково вимішене, додаємо родзинки. Якщо тісто надто липне, можне змастити руки олією.

Вимішене тісто накриваємо рушником і лишаємо в теплому місці. Коли тісто удвічі збільшиться в об'ємі, обминаємо його легко.

Формуємо паски, наповнюючи форми на 1/3, не більше. Вкладаємо в форми. Коли паски підростуть, змащуємо їх збитим яйцем і ставимо в розігріту до 200 градусів духовку.

Коли поставили, температуру знижуємо одразу до 180. Випікаємо до готовності, даємо постояти 15 хвилин і виймаємо.

Хто така Дарія Цвєк

Дар'я Яківна Цвєк (1909-2004) - автор ряду популярних книг з рецептами, серед яких "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Її книги ставали бестселерами - всього було продано понад 5 млн примірників, вони отримували престижні нагороди премії "Книга року". Наприклад, книгу "Солодке печиво" перевидавали дев'ять разів.