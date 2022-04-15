Закарпатская паска по старинному рецепту: готовим настоящую украинскую вкуснятину

В канун Пасхи предлагаем приготовить настоящую закарпатскую паску по старинному рецепту. Особенностью такой паски является то, что в нее добавляют мед, а также водку.

Ингредиенты

Опара:

молоко - 1 л

дрожжи - 100 г

сахар - 2 ст. л.(от общего количества)

мука - 10 ст. л.(от общ. количества)

Сдоба:

яйца - 5 шт.

масло 82% - 300 г

соль - 1 ч. л.

сахар - 300 г

ванильный сахар - 2 пакетика по 16 г

мед - 50 г

водка - 1 ст. л.

мука - 1 кг 900 г

масло - 100 мл

сухофрукты - 500 г

Пошаговое приготовление

Готовим опару. В миску выливаем литр едва теплого молока. Добавляем раскрошенные прессованные дрожжи, сахар. Перемешиваем до растворения дрожжей и сахара. Добавляем муку, замешиваем тесто "как на блины". Накрываем пищевой пленкой и отправляем в теплое место на 40 минут.

Для сдобы соединяем яйца, сахар, ванильный сахар, соль, мед, растопленное масло. Смешиваем миксером до однородности. Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры.

Добавляем сдобу к опаре, постепенно добавляем просеянную муку (в три этапа). Добавляем водку, чтобы паска быстро не черствела.

Вымешиваем хорошо тесто - минут 15-20. Во время замеса добавляем растительное масло. Так оно не будет прилипать.

Делим тесто на две части и кладем в две миски, смазываем маслом и накрываем пленкой. Оставляем на час в тепле.

Делаем первую обминку - легко перемешиваем тесто. Добавляем сухофрукты вмешиваем в тесто. Снова смазываем маслом и оставляем еще на 1,5 часа.

Снова обминаем тесто и раскладываем по формочкам, формируя шарики с гладкой поверхностью. Форма должна быть заполнена на треть.

Внутрь каждой формы с тестом надо вставить деревянную шпажку, так будет выходить воздух, и паска будет ровной.

Выкладываем формы на противень, в котором будем выпекать. Из части теста без изюма можно сделать украшения. Когда паски частично подойдут, выкладываем на них украшения.

Когда они еще подойдут, почти сравнявшись с краями формы, смазываем желтком смешанным с водой.

Смазанные паски сразу в духовку не ставим, надо несколько минут подождать, чтобы желток подсох.

Выпекаем маленькие паски 30-40 минут, большие - час, при температуре 170 градусов в режиме "верх - низ".

Часть пасок можно украсить глазурью.

Рецепт взят из книги "Закарпатское печенье" - книги авторов-кулинаров Йоланы Погодиной и Екатерины Бачо. Год выпуска - 1994 года. В ней собраны старинные рецепты закарпатской кухни.