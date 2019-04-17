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Легендарная американская певица исполнила гимн Украины (видео)

STYLERЖизнь    17.04.2019 - 16:34
Легендарная американская певица исполнила гимн Украины (видео)
LP (Лаура Перголицци)/фото: коллаж РБК-Украина

LP приехала в Украину и исполнила гимн нашей страны

LP необычным образом исполнила гимн Украины во время своего интервью для ТСН. Известная американская певица Лаура Перголицци насвистала гимн нашей страны, куда она приехала с двумя концертами в Киеве и Львове.

Лаура выступила в столичном Дворце спорта 14 апреля. На выступление ее фанаты ждали полгода - успели нарисовать и даже вышить подарки. Стоит отметить, что это уже четвертый ее приезд в Украину.

В своем интервью LP рассказала о том, чем занимается, когда не пишет песни. Певица отметила, что выходит в люди и очень много пьет. А потом все равно думает, о чем бы ей написать песню.

Перед концертом певицы к Дворцу спорта выстроилась длинная очередь. Чтобы быть ближе к Лауре Перголицци Светлана пришла в 9 часов утра. Девушка надела носки в цвет нового альбома певицы - оранжевого.

LP (Лаура Перголицци)/видео: YouTube/ТСН

При этом другие поклонники LP также одели что-то символизирующее новый альбом певицы Heart to mouth. На людях можно было увидеть оранжевые ленточки и одежду.

Один из фанатов даже взял с собой укулеле - гавайскую четырехструнную гитару, как у LP. Кроме того, он также научился фирменно насвистывать, что с удовольствием продемонстрировал журналистам.

Возле служебного входа Дворца спорта дежурил фан-клуб певицы. В основном в нем состоят девочки, но есть и один парень Виктор. На столе были пакеты, из которых торчали, игрушки, пряники и картины.

Анна свою картину не рисовала, а вышивала. На эту работу у нее ушел целый месяц.

Напомним, что MARUV рассказала о том, что в конце марта она выступала в Тель-Авиве. По ее словам, на концерт пришло много поклонников.

Ранее сообщалось о том, что MARUV показала клип на песню Siren Song, с которой певица принимала участие в Нацотборе.

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