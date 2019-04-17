ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Легендарна американська співачка виконала гімн України (відео)

STYLERЖиття    17.04.2019 - 16:34
Легендарна американська співачка виконала гімн України (відео)
LP (Лаура Перголіцці)/фото: колаж РБК-Україна

LP приїхала в Україну і виконала гімн нашої країни

LP незвичайним чином виконала гімн України під час свого інтерв'ю для ТСН. Відома американська співачка Лаура Перголіцці насвистала гімн нашої країни, куди вона приїхала з двома концертами у Києві та Львові.

Лаура виступила в столичному Палаці спорту 14 квітня. На виступ її фанати чекали півроку - встигли намалювати і навіть вишити подарунки. Варто зазначити, що це вже четвертий її приїзд в Україну.

У своєму інтерв'ю LP розповіла про те, чим займається, коли не пише пісні. Співачка зазначила, що виходить в люди і дуже багато п'є. А потім все одно думає, про що б їй написати пісню.

Перед концертом співачки до Палацу спорту вишикувалася довга черга. Щоб бути ближче до Лаури Перголіцці Світлана прийшла о 9 годині ранку. Дівчина одягла шкарпетки в колір нового альбому співачки - оранжевого.

LP (Лаура Перголіцці)/відео: YouTube/ТСН

При цьому інші шанувальники LP також одягли щось, що символізує новий альбом співачки Heart to mouth. На людях можна було побачити помаранчеві стрічки і одяг.

Один з фанатів навіть взяв з собою укулеле - гавайську чотирьохструнну гітару, як у LP. Крім того, він також навчився фірмово насвистувати, що із задоволенням продемонстрував журналістам.

Біля службового входу Палацу спорту чергував фан-клуб співачки. В основному в ньому входять дівчата, але є і один хлопець Віктор. На столі були пакети, з яких стирчали, іграшки, пряники і картини.

Ганна свою картину не малювала, а вишивала. На цю роботу у неї пішов цілий місяць.

Нагадаємо, що MARUV розповіла про те, що наприкінці березня вона виступала в Тель-Авіві. За її словами, на концерт прийшло багато шанувальників.

Раніше повідомлялося про те, що MARUV показала кліп на пісню Siren Song, з якою співачка брала участь у Нацвідборі.

Гімн України можуть переробити: що саме хочуть змінити Головні пропагандисти РФ побачили в гімні України "смерть Росії" (відео)
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України гимнLP
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся