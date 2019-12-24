Легендарная актриса впала в кому: жаловалась на боли в груди

Фото: Скорая помощь в РФ (pixabay.com)

86-летняя Галина Волчек экстренно госпитализирована в Москве

Знаменитя актриса Галина Волчек была госпитализирована в Москве (РФ) из-за проблем с сердцем. 86-летняя советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер впала в кому.

Как передает Mash на своем Telegram-канале, художественный руководитель Московского театра "Современник" вечером 23 декабр пожаловалась медикам в карете "скорой помощи" на боли в груди.

Врачи приняли решение о срочной госпитализации актрисы.

Галина Волчек госпитализирована и впала в кому (Фото из открытых источников)

Отметим, что Галина Борисовна до этого недавно вышла из больницы, где провела практически весь отпуск.

У актрисы и театрального педагога давние проблемы с позвоночником, из-за чего она уже несколько лет передвигается на инвалидном кресле. Кроме того, у Галины Волчек проблемы с сердцем и легкими, а также гипертония.

Волчек руководит театром "Современник" с 1989 года. Параллельно с творческой деятельностью на театральных подмостках развивалась и ее кинокарьера: среди самых известных картин можно выделить "Дон Кихот", "Васисуалий Лоханкин", "Русалочка", "Осенний марафон" и легедарную комедию Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля".

Галина Волчек также занималась театральной педагогикой за рубежом, читала курс лекций и практических занятий, занималась постановкой спектакля в Школе искусств Тиша Нью-Йоркского университета (США).