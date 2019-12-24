ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Легендарна актриса впала в кому: скаржилася на болі в грудях

STYLERПерсони    24.12.2019 - 08:01
Легендарна актриса впала в кому: скаржилася на болі в грудях
Фото: Швидка допомога в РФ (pixabay.com)

86-річна Галина Волчек екстрено госпіталізована в Москві

Знаменитя актриса Галина Волчек була госпіталізована в Москві (РФ) через проблеми з серцем. 86-річна радянська і російська актриса театру і кіно, театральна режисерка впала в кому.

Як передає Mash на своєму Telegram-каналі, художній керівник Московського театру "Современник" увечері 23 грудня поскаржилася медикам у кареті "швидкої допомоги" на болі в грудях.

Лікарі прийняли рішення про термінову госпіталізацію актриси.

Легендарна актриса впала в кому: скаржилася на болі в грудях

Галина Волчек госпіталізована і впала в кому (Фото з відкритих джерел)

Зазначимо, що Галина Борисівна до цього нещодавно вийшла з лікарні, де провела майже всю відпустку.

У актриси і театрального педагога давні проблеми з хребтом, через що вона вже кілька років пересувається на інвалідному кріслі. Крім того, у Галини Волчек проблеми з серцем і легенями, а також гіпертонія.

Волчек керує театром "Современник" з 1989 року. Паралельно з творчою діяльністю на театральних підмостках розвивалася і її кінокар'єра: серед найбільш відомих картин можна виділити "Дон Кіхот", "Васись Лоханенко", "Русалочка", "Осінній марафон" і легедарную комедію Ельдара Рязанова "Бережись автомобіля".

Галина Волчек також займалася театральною педагогікою за кордоном, читала курс лекцій і практичних занять, займалася постановкою вистави в Школі мистецтв Тиша Нью-Йоркського університету (США).

Шахрайство? Чоловік Заворотнюк потрапив у великий скандал Валдіс Пельш екстрено госпіталізований через сильний біль в грудях
Новини України Культурагоспитализацияактриса
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся