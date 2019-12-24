Легендарна актриса впала в кому: скаржилася на болі в грудях

Фото: Швидка допомога в РФ (pixabay.com)

86-річна Галина Волчек екстрено госпіталізована в Москві

Знаменитя актриса Галина Волчек була госпіталізована в Москві (РФ) через проблеми з серцем. 86-річна радянська і російська актриса театру і кіно, театральна режисерка впала в кому.

Як передає Mash на своєму Telegram-каналі, художній керівник Московського театру "Современник" увечері 23 грудня поскаржилася медикам у кареті "швидкої допомоги" на болі в грудях.

Лікарі прийняли рішення про термінову госпіталізацію актриси.

Галина Волчек госпіталізована і впала в кому (Фото з відкритих джерел)

Зазначимо, що Галина Борисівна до цього нещодавно вийшла з лікарні, де провела майже всю відпустку.

У актриси і театрального педагога давні проблеми з хребтом, через що вона вже кілька років пересувається на інвалідному кріслі. Крім того, у Галини Волчек проблеми з серцем і легенями, а також гіпертонія.

Волчек керує театром "Современник" з 1989 року. Паралельно з творчою діяльністю на театральних підмостках розвивалася і її кінокар'єра: серед найбільш відомих картин можна виділити "Дон Кіхот", "Васись Лоханенко", "Русалочка", "Осінній марафон" і легедарную комедію Ельдара Рязанова "Бережись автомобіля".

Галина Волчек також займалася театральною педагогікою за кордоном, читала курс лекцій і практичних занять, займалася постановкою вистави в Школі мистецтв Тиша Нью-Йоркського університету (США).