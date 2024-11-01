Легенда збірної України розлучається з дружиною. Хто пішов в суд і що відомо про їхні стосунки

Дружина відомого футболіста подала на розлучення

Як зазначено у матеріалах справи, 28 жовтня цьгоо року Юлія Пятова, обраниця легенди збірної України, з якою він прожив у шлюбі 19 років, подала позов. Його спеціалізація - "Цивільні справи про розірвання шлюбу та стягнення аліментів".

Вже 30 жовтня було призначено склад суддів, які розглядатимуть цю справу. Чи знає сам футболіст про те, що його дружина подала на розлучення - невідомо. На своїй сторінці в Instagram Пятов ще не "запостив" підтвердження або ж спростування.

Дружина Пятова подала на розлучення (скріншот)

Між тим його дружина натякала на ймовірні проблеми у стосунках. Зокрема, на своїй сторінці в Instagram ще у червні вона вітала його з річницею.

"Сьогодні у нас з тобою 19 років, 19 років як ми офіційно стали чоловіком та дружиною, стали родиною, і вже через місяць після весілля ми дізналися, що нас стане троє... І ось Дарії вже 18 і в нас четверо дітей... І ми разом боляче падали і високо літали - все разом, бо ми сімʼя", - писала Юлія.

Пятов та його дружина (фото: instagram.com/piatova)

А вже у жовтні обраниця футболіста зробила допис з таким текстом: "Що нас не вбиває - робе сильніше - моє гасло по життю".

Допис дружини Пятова (скріншот)

Після цього Пятова показувала відпочинок з дітьми. При цьому вона писала про віру в дива.

"Я вірю в дива, бо по-іншому як ще все пережити? Провели з дітьми час в чарівному місці, яке виявилося зовсім поруч з нами", - зазначала Юлія.

Що "постить" дружина футболіста (скріншот)

Що відомо про стосунки Пятова та його обраниці

Пара одружилася понад 19 років тому. Вони виховують чотирьох дітей. Футболіст, який за свою кар'єру став справжньою легендою та встановив три рекорди (як автор найбільш тривалої сухої серії в історії національної збірної України, рекордсмен серед воротарів українських клубів в єврокубках за відбитими пенальті та лідер серед голкіперів України національної збірної України за кількістю сухих матчів), часто публічно зізнавався Юлії в коханні.

У 2023 році Пятов оголосив про завершення кар'єри.

Діти та дружина Пятова (фото: instagram.com/piatova)

Пара вважалася зразковою, на тлі повномасштабної війни РФ проти України Пятова вивозила дітей за кордон. Але потім вона повернулася до столиці, хоча й нині нерідко їздить відпочивати в інші країни.