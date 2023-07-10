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Пятов підтвердив завершення кар'єри: чим займатиметься легендарний воротар

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Київ, Понеділок 10 липня 2023 12:11
Пятов підтвердив завершення кар'єри: чим займатиметься легендарний воротар Фото: Андрій Пятов провів 16 сезонів за "Шахтар" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Капітан донецького "Шахтаря" Андрій Пятов вирішив повісити бутси на цвях після двох десятиліть виступів у професіоналах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

39-річний голкіпер завершив кар'єру в міжсезоння-2023. Відтепер він входитиме до тренерського штабу "гірників".

"Андрію, дякуємо тобі за ці неймовірні 16 років: за десятки трофеїв та сотні перемог, за тисячі незабутніх моментів на футбольному полі, за безмежну кількість яскравих емоцій, за справжню любов та повагу до "Шахтаря"! Це була красива історія, Капітане!" – йдеться в заяві клубу.

Пятов поповнив команду нового керманича "гірників" – Патріка ван Леувена. Коло його обов'язків визначать згодом. Раніше тренером воротарів "Шахтаря" став Денніс Гентенар.

Хто такий Андрій Пятов

Уродженець Кропивницького, вихованець полтавської "Ворскли". На дорослому рівні дебютував у Другій лізі в резервній команді ще в сезоні 2001/02.

У першій команді вперше з'явився в наступній кампанії. Основним кіпером "Ворскли" став у сезоні 2005/06. Узимку 2007 року за 1 млн євро перейшов у "Шахтар", але ще рік провів у Полтаві. Упродовж 12-ти сезонів був беззаперечним "першим номером" гранда.

Пятов із "гірниками" 11 разів став чемпіоном України, виграв по 8 Кубків і Суперкубків України, став володарем Кубка УЄФА 2008/09. За кількістю завойованих трофеїв (28) воротар став рекордсменом "Шахтаря". У збірній України провів 102 матчі, їздив на ЧС-2006 резервістом і основним на три Євро.

Пятов підтвердив завершення кар'єри: чим займатиметься легендарний воротар

До слова, напередодні згадали п'ять футбольних династій України в спеціальній підбірці.

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