UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Леді Гага проговорилася про заручини: що відомо про коханого співачки

Леді Гага і Майкл Поланскі (Колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

38-річна американська виконавиця Леді Гага, схоже, у найближчому майбутньому вийде заміж. Вона була присутня на Олімпійських іграх-2024, де проговорилася про свій новий статус.

Що про це відомо та хто є обранцем знаменитості розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Page Six.

Що сказала Гага

На заході зірка поспілкувалася з прем'єр-міністром Франції Габріелем Атталем. Під час розмови із ним вона проговорилася щодо неочікуваних подробиць свого особистого життя. Артистка заявила про заручини із підприємцем Майклом Поланскі, представивши його у статусі нареченого.

Раніше виконавиця ніяк не коментувала тему освідчення від коханого, але в мережі вже ходили чутки стосовно їхнього можливого одруження - після того, як Гага з'явилася на публіці з величезним діамантом на безіменному пальці.

Зірка під час відпочинку з коханим у Маямі, лютий 2020 року (Фото: instagram.com/ladygaga) 

Що відомо про обранця знаменитості

Стосунки з Поланскі співачка розпочала у 2020 році. Вперше пару заскочили разом у січні того року. Згодом Гага сама підтвердила стосунки з чоловіком.

У жовтні 2022 року стали з'являтися плітки стосовно того, що закохані переживають не найкращий етап. Також йшлося про те, що вони нібито хочуть взяти паузу у романтичних відносинах.

Але згодом ці твердження замінилися іншими - стосовно їхнього ймовірного одруження.

Пара разом вже чотири роки (Фото: instagram.com/ladygaga)

У минулому зірка мала й інші романи: вона була заручена з актором Тейлором Кінні - у період 2015 по 2016 рік, а також зустрічалася з агентом з пошуку талантів Крістіаном Каріно - з 2017 по 2019 рік. 

Читайте РБК-Україна в Google News
Леді ГагаЗірки шоу-бізнесу