Леди Гага проговорилась о помолвке: что известно о возлюбленном певицы

38-летняя американская исполнительница Леди Гага, похоже, в ближайшем будущем выйдет замуж. Она присутствовала на Олимпийских играх-2024, где проговорилась о своем новом статусе.
Что об этом известно и является избранником знаменитости, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Page Six.
На мероприятии звезда пообщалась с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем. Во время беседы с ним она проговорилась по поводу неожиданных подробностей своей личной жизни. Артистка заявила о помолвке с предпринимателем Майклом Полански, представив его в статусе жениха.
Ранее исполнительница никак не комментировала тему признания от любимого, но в сети уже ходили слухи об их возможной женитьбе - после того, как Гага появилась на публике с огромным бриллиантом на безымянном пальце.
Отношения с Полански певица начала в 2020 году. Впервые пару увидели вместе в январе того года. Вскоре Гага и сама подтвердила отношения с мужчиной.
В октябре 2022 года стали появляться сплетни по поводу того, что влюбленные переживают не лучший этап. Также говорилось, что они якобы хотят взять паузу в романтических отношениях.
Но впоследствии эти утверждения заменились другими - касательно их вероятной женитьбы.
В прошлом звезда имела и другие романы: она была обручена с актером Тейлором Кинни - в период 2015 по 2016 год, а также встречалась с агентом по поиску талантов Кристианом Карино - с 2017 по 2019 год.
Напомним, Гага в костюме Dior с массивными розовыми перьями выступила на открытии Олимпийских игр-2024.
Тем временем тяжелобольная Селин Дион высказалась о своем выступлении на открытии Олимпиады в Париже.