Ледь не з'їла акула і падіння з висоти: 7 зірок, які мало не загинули в найнебезпечніших ситуаціях

Аварії, стихійні лиха та зустрічі з дикими тваринами - ці знаменитості дивом уникли небезпеки!
Про кого йде мова – дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Лео, відомий як захисник тварин, одного разу сам опинився на межі загибелі в дикій природі. Зірка "Титаніка" мало не став жертвою акули!
Ді Капріо займався дайвінгом у Південній Африці та занурювався у спеціальній клітці, щоб спостерігати за хижаками. Однак хвиля перевернула клітку, і акула майже проникла всередину.
Актор лежав на дні клітки і дивом уникнув укусу, адже щелепи акули зачинилися всього за кілька сантиметрів від нього.
Леонардо Ді Капріо (фото: Getty Images)
Енн Хетевей ледь не загинула під час відпустки на Гаваях у 2014 році. Під час плавання в океані її підхопила небезпечна течія, яка почала тягнути її на дно. На щастя, серфер помітив актрису і встиг врятувати її, витягнувши на берег.
Енн Хетевей (фото: instagram.com/annehathaway)
У 2006 році Хоакін Фенікс ледь не загинув в автокатастрофі. Через відмову гальм його машина перекинулася і зіштовхнулася з іншим автомобілем. Одним із перших, хто опинився на місці події, був німецький режисер Вернер Герцог, який жив неподалік.
Хоакін Фенікс (фото: Getty Images)
Орландо Блум ледь не загинув у віці 21 року. Актор зірвався з висоти трьох поверхів, намагаючись піднятися по водостічній трубі (ймовірно, був у романтичному настрої). Травма, отримана внаслідок падіння, на кілька днів залишила його паралізованим.
Орландо Блум (фото: Вікіпедія)
У 2018 році Джордж Клуні потрапив в аварію в Італії, коли їхав на моторолері. Його відкинуло на лобове скло автомобіля, шолом тріснув, а черевики відлетіли на кілька метрів. Після цього інциденту Клуні пообіцяв більше не сідати на двоколісні транспортні засоби.
Джордж Клуні (фото: Getty Images)
2000 року Сандра Буллок дивом уникла травм, коли літак, у якому вона перебувала, виїхав за межі злітно-посадкової смуги через погані погодні умови у Вайомінгу.
Іронічно, що лише роком раніше Буллок знялася в романтичній комедії "Сили природи" з Беном Аффлеком, де її героїня і ще один пасажир знайомляться після аварії літака.
Сандра Буллок (фото: Getty Images)
У 2001 році Дрю Беррімор ледь не загинула, коли посеред ночі загорівся будинок, де вона жила зі своїм чоловіком Томом Гріном. Їх врятував собака, який розбудив і вивів подружжя з палаючої будівлі. Збиток будинку було оцінено в 700 000 доларів.
Дрю Беррімор (фото: instagram.com/drewbarrymore)
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Daily Mail, People, Star, OK!.