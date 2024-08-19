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Чуть не съела акула и падение с высоты: 7 звезд, которые едва не погибли в самых опасных ситуациях

Хоакин Феникс и Джордж Клуни (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Аварии, стихийные бедствия и встречи с дикими животными - эти знаменитости чудом избежали опасности!

О ком идет речь - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Леонардо Ди Каприо

Лео, известный как защитник животных, однажды сам оказался на грани гибели в дикой природе. Звезда "Титаника" чуть не стал жертвой акулы!

Ди Каприо занимался дайвингом в Южной Африке и погружался в специальной клетке, чтобы наблюдать за хищниками. Однако волна перевернула клетку, и акула почти проникла внутрь.

Актер лежал на дне клетки и чудом избежал укуса, ведь челюсти акулы закрылись всего в нескольких сантиметрах от него.

Леонардо Ди Каприо (фото: Getty Images)

Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй чуть не погибла во время отпуска на Гавайях в 2014 году. Во время плавания в океане ее подхватило опасное течение, которое начало тянуть его ко дну. К счастью, серфер заметил актрису и успел спасти ее, вытащив на берег.

Энн Хэтэуэй (фото: instagram.com/annehathaway)

Хоакин Феникс

В 2006 году Хоакин Феникс чуть не погиб в автокатастрофе. Из-за отказа тормозов его машина опрокинулась и столкнулась с другим автомобилем. Одним из первых, кто оказался на месте происшествия, был немецкий режиссер Вернер Герцог, живший неподалеку.

Хоакин Феникс (фото: Getty Images)

Орландо Блум

Орландо Блум чуть не погиб в возрасте 21 года. Актер сорвался с высоты трех этажей, пытаясь подняться по водосточной трубе (вероятно, был в романтическом настроении). Травма, полученная в результате падения, на несколько дней оставила его парализованным.

Орландо Блум (фото: Википедия)

Джордж Клуни

В 2018 году Джордж Клуни попал в аварию в Италии, когда ехал на мотороллере. Его отбросило на лобовое стекло автомобиля, шлем треснул, а ботинки улетели на несколько метров. После этого инцидента Клуни пообещал больше не садиться на двухколесные транспортные средства.

Джордж Клуни (фото: Getty Images)

Сандра Буллок

В 2000 году Сандра Буллок чудом избежала травм, когда самолет, в котором она находилась, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы из-за плохих погодных условий в Вайоминге.

Иронично, что годом ранее Буллок снялась в романтической комедии "Силы природы" с Беном Аффлеком, где ее героиня и еще один пассажир знакомятся после аварии самолета.

Сандра Буллок (фото: Getty Images)

Дрю Бэрримор

В 2001 году Дрю Бэрримор чуть не погибла, когда посреди ночи загорелся дом, где она жила со своим мужем Томом Грином. Их спасла собака, которая разбудила и вывела супругов из горящего здания. Ущерб зданию был оценен в 700 000 долларов.

Дрю Бэрримор (фото: instagram.com/drewbarrymore​​)

Раньше мы писали о 6 звездах, которые никогда не сидели на диетах.

Также рассказывали о знаменитостях, работавших на обычной работе до того, как прославились.

При написании материала использовались следующие источники: Daily Mail, People, Star, OK!

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