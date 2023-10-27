"Ледь не вмер": подруга Козловського розповіла, що він потрапив під обстріл

Чи дійсно воює Козловський

За словами Шаманської, співак насправді перебуває на фронті. Блогерка спілкується з Козловським, він показував їй кадри, які не можна бачити простим українцям.

"Козловський дійсно воює. Я бачила відео, які не можна показувати і які він не показує. Я бачила, як він стріляє. Я не знаю, чи це можна розповідати, але я скажу, що дійсно бачила і знаю з перших вуст, що Віталій Козловський дійсно ризикує своїм життям", - стверджує блогерка.

Шаманська та Козловський (фото: instagram.com/shamankaa)

Як Козловський потрапив під обстріл

Також Шаманська розповіла, що артист дивом вижив. Він потрапляв у ситуації, в яких міг загинути та навіть думав, що вже час прощатися з життям.

"Він сидить в окопах, він потрапляв під обстріл, після якого ледь не вмер. Він прощався з життям і думав, що це його останній день. Усі в шоці, уся його команда, весь його батальйон, командир. Підходили до нього, тиснули йому руку", - заявила блогерка.

Шаманська розповіла, що усі думали, що Козловський не буде служити та перебувати на фронті. Але він пройшов навчання та став військовим. Блогерка зазначила, що у нього "класна" фізична підготовка.

Мало того, Козловський, за словами Шаманський, став дуже гарним захисником України. Блогерка пишається тим, що артист пішов на фронт. До отримання повістки співак говорив, що не стане ховатися, адже відчуває сором перед українцями.