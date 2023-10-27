"Чуть не умер": подруга Козловского рассказала, что он попал под обстрел

Действительно ли воюет Козловский

По словам Шаманской, певец действительно находится на фронте. Блогерша общается с Козловским, он показывал ей кадры, которые нельзя видеть простым украинцам.

"Козловский действительно воюет. Я видела видео, которые нельзя показывать и которые он не показывает. Я видела, как он стреляет. Я не знаю, можно ли это рассказывать, но я скажу, что действительно видела и знаю из первых уст, что Виталий Козловский действительно рискует своей жизнью", - утверждает блоггерша.

Шаманская и Козловский (фото: instagram.com/shamankaa)

Как Козловский попал под обстрел

Также Шаманская рассказала, что артист чудом выжил. Он попадал в ситуации, в которых мог погибнуть и даже думал, что пора прощаться с жизнью.

"Он сидит в окопах, он попадал под обстрел, после которого чуть не умер. Он прощался с жизнью и думал, что это его последний день. Все в шоке, вся его команда, весь его батальон, командир. Подходили к нему, жали ему руку", - заявила блоггерша.

Шаманская рассказала, что все думали, что Козловский не будет служить и находиться на фронте. Но он прошел обучение и стал военным. Блогерша отметила, что у него "классная" физическая подготовка.

Более того, Козловский, по словам Шаманский, стал очень хорошим защитником Украины. Блогерша гордится тем, что артист ушел на фронт. До получения повестки певец говорил, что не станет прятаться, потому что испытывает стыд перед украинцами.