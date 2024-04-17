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Ледь тримався за підвіконня. Патрульні врятували 2-річного хлопчика, поки його п'яна мама спала

Київ, Середа 17 квітня 2024 13:26
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Ледь тримався за підвіконня. Патрульні врятували 2-річного хлопчика, поки його п'яна мама спала У Києві патрульні врятували малюка (фото: Facebook/Патрульна поліція Києва)
Автор: Василина Копитко

У Києві патрульні врятували 2-річну дитину, яка вилізла на підвіконня. Правоохоронці виявили, що її мама у той час перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Малюка тимчасово передали під опіку соціальних працівників.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Патрульної поліції Києва у Facebook.

Історія порятунку хлопчика

Патрульні Анжела Журавель та Анатолій Кухаров врятували малюка, який сидів на підвіконні. Про небезпечну для дитини ситуацію повідомили небайдужі громадяни.

Поліцейські у Подільському районі отримали повідомлення про 2-річного хлопчика, що сидить на підвіконні 1-го поверху.

"Ми швидко прибули на місце та побачили малюка, який ледь тримався за підвіконня. Напарники швидко налагодили контакт з дитиною та віднесли його у безпечне місце. Через вікно ми побачили матір дитини, яка спала", - йдеться у повідомленні.

Ледь тримався за підвіконня. Патрульні врятували 2-річного хлопчика, поки його п'яна мама спалаДитину віддали під тимчасову опіку соціальних працівників (фото: Facebook/Патрульна поліція Києва)

Також зазначається, що патрульні розбудили громадянку та помітили у неї явні ознаки алкогольного сп'яніння. Жінка відмовилася надавати будь-які пояснення.

"Щоб подбати про безпеку малюка, ми викликали на місце інспекторів ювенальної поліції та представників служби у справах дітей, які надалі зʼясовуватимуть всі обставини", - зазначають правоохоронці.

Зараз дитина тимчасово перебуває під опікою соціальних працівників.

Патрульні вдячні небайдужим громадянам, що повідомили про небезпечну для дитини ситуацію.

Ледь тримався за підвіконня. Патрульні врятували 2-річного хлопчика, поки його п'яна мама спалаПатрульні Анатолій Кухаров та Анжела Журавель (фото: Facebook/Патрульна поліція Києва)

Раніше ми писали про те, що у Львові поліціянти затримали чоловіка, який посадив за кермо 9-річну доньку.

Читайте також про те, що поліція викрила схему виїзду чоловіків за кордон.

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