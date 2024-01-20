"Путівка" до Європи за 7 тисяч доларів. Поліція викрила схему виїзду чоловіків за кордону

Поліція викрила ще одну схему виїзду чоловіків за кордон. Зловмисники брали за свої послуги 7 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції.

Організував схему 33-річний мешканець Берегівського району Закарпатської області та залучив у спільники місцевих чоловіків. Кожен із фігурантів виконував окреме завдання, щоб переправляти чоловіків до європейських країн.

Для уникнення блокпостів на прикордонних ділянках організатор схеми саджав ухилянтів на потяг, який прямував до визначеного населеного пункту за кілька кілометрів від кордону з Румунією. Там на чоловіків вже чекав інший учасник злочинної групи. Він довозив "клієнтів" до кордону.

Правоохоронці спіймали одно з учасників схеми 17 січня під час спроби переправити двох громадян до Румунії. Ще одного фігуранта затримали за місцем його проживання, де, серед іншого, виявили 7 тисяч доларів, які зловмисник отримав від ухилянтів.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ) фігурантам загрожує до 9 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Фото: поліція викрила схему виїзду чоловіків за кордону (npu.gov.ua)

Скандали з ухилянтами

Нещодавно СБУ повідомила, що викрила ще 4 схеми переправлення чоловіків за кордон. Серед порушників був посадовець ВЛК, який приписував чоловік хвороби за гроші.

Раніше на Закарпатті прикордонники затримали організаторів схеми з переправляння ухилянтів за кордон. Вони "допомагали" втікачам за 3000 доларів.

А співробітники ДБР спіймали "на гарячому" правоохоронця у Волинській області. Він за 8 тисяч доларів відправляв ухилянтів за кордон під виглядом інвалідів.