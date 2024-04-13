Ілюстративне фото: у Львові чоловік вихвалявся 9-річною донькою за кермом, його знайшла поліція (GettyImages)

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що патрульні затримали чоловіка, який посадив за кермо неповнолітню дитину і це знімав на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.