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Усик зухвало забрав чемпіонський титул Ф'юрі без бою: кумедне відео

Ташкент, Понеділок 13 листопада 2023 16:50
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Усик зухвало забрав чемпіонський титул Ф'юрі без бою: кумедне відео Фото: Олександр Усик із власною колекцією чемпіонських поясів (В. Носач/РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Український чемпіон Олександр Усик розважив публіку на конгресі Всесвітньої боксерської ради (WBC) у столиці Узбекистану жартом над британцем Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fight Hub TV.

36-річний українець став одним із гостей форуму організації в Ташкенті. Там він отримав нагоду роздивитися зблизька чемпіонський пояс WBC, який належить "Циганському Королю".

Усик одягнув узбецький національний костюм і вийшов на сцену конгресу. "Це мій пояс", – заявив важковаговик, піднявши над головою титул Ф'юрі, з яким повинен зустрітися в бою за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Потім український боксер обережно поклав пояс на стіл і мило погладив його.

Раніше інсайдер Майкл Коппінджер назвав нові терміни проведення бою за абсолют. За його словами, українець з титулами WBA, WBO, IBO, IBF та британець з титулом WBC вийдуть в ринг у наступному році. Переможець поєдинку буде першим за десятиліття абсолютним чемпіоном у хевівейті.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Найімовірніше, поєдинок відбудеться в лютому 2024 року.

Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.

До слова, українка Садовська підписала контракт із WWE у складі команди NXT.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
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