Усик зухвало забрав чемпіонський титул Ф'юрі без бою: кумедне відео

36-річний українець став одним із гостей форуму організації в Ташкенті. Там він отримав нагоду роздивитися зблизька чемпіонський пояс WBC, який належить "Циганському Королю".

Усик одягнув узбецький національний костюм і вийшов на сцену конгресу. "Це мій пояс", – заявив важковаговик, піднявши над головою титул Ф'юрі, з яким повинен зустрітися в бою за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Потім український боксер обережно поклав пояс на стіл і мило погладив його.

Раніше інсайдер Майкл Коппінджер назвав нові терміни проведення бою за абсолют. За його словами, українець з титулами WBA, WBO, IBO, IBF та британець з титулом WBC вийдуть в ринг у наступному році. Переможець поєдинку буде першим за десятиліття абсолютним чемпіоном у хевівейті.

Oleksandr Usyk at the WBC convention moments ago with Tyson Fury WBC belt.



