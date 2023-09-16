Лечо по-одеськи: шеф-кухар поділився дуже смачним рецептом страви

Одеська кухня багата на різноманітні страви. Особливо популярним восени серед місцевих є лечо. Є безліч варіантів цієї страви, своїм родинним рецептом поділився відомий шеф-кухар Андрій Величко.

Рецепт лечо по-одеськи

"Лечо, як і ікру з синіх (баклажанів), на півдні Одеської області готують майже всі. Але рецепти лечо у кожній родині трохи відрізняються. І це абсолютно нормально. Ну, не існує сталого, всім світом визнаного. Я поділюся деякими принципами, якими користуються у моїй родині, і які я трохи доповнив після знайомства з італійською пеперонатою, угорською паприкою, бессарабською солодкою спецією "чукан піпер", - пише Величко.

Інгредієнти:

2 кг солодкого мʼясистого червоного перцю

1 кг цибулі

1 ст. л. томатної пасти

1 кг томатів

3-4 ст. л. олії

1 ст. л. меду

3-4 ст. л. фруктового оцту

1 ст. л. паприки "чукан піпер"

сіль, перець за смаком

морква або коріння петрушки - за бажанням

Як приготувати

Запечіть перець протягом 20 хв при 200 градусах і зніміть шкірку, наріжте смужками 5 мм завширшки і 5-7 см завдовжки.

У казані обсмажте на олії цибулю, нарізану соломкою. Додайте томатну пасту та ще хвилину-дві обсмажуйте.

Потім додайте нарізані перці і готуйте 5-7 хвилин. З помідорів зніміть шкірку і наріжте будь-якою формою. Дуже зручно натерти їх на тертці - так і шкірка залишиться в руках, і ви отримаєте майже томатний соус, готовий до використання.

Додайте помідори до перців, збавте вогонь до мінімуму, накрийте кришкою або ж пергаментним папером. І повільно готуйте десь з пів години. Це дуже важливий етап. Уважно слідкуйте, щоб не пригоріло. Цибуля має "розчинитися" в паприці, вода з помідорів випаруватися і лишитися повинен тільки смак. Густий, насичений, яскравий смак.

"Додайте спеції, сіль, мед та оцет. Це фінальний крок, і кількість, скільки ви маєте додати, залежить від смаку. Так, якщо перець, помідори і цибуля виявилися дуже солодкими, то меду можна додавати менше, а іноді і взагалі без нього. Оцет потрібен для балансу смаку, як і сіль. А от солодка паприка, бессарабський "чукан піпер" зробить лечо максимально ароматним та "папричним", - пояснює Величко.

Після того, як ви приготували лечо, дайте йому настоятися десь годинку. Не поспішайте їсти одразу, хоч неймовірний аромат буде дуже важко побороти. Саме через деякий час смак лечо стане збалансованим і однорідним.