Лечим акне дома: назван важный шаг для победы проблемной кожи

Некоторые люди страдают акне годами и отчаянно борются с проблемой. Но врачи уверяют, что одержать победу можно.
Об этом рассказали в Instagram-сообществе украинских врачей-блогеров.
"Ежедневный уход за кожей - первый шаг к победе акне. Жирная кожа требует правильного систематического ухода, чтобы выглядеть свежей и молодой", - пишут медики.
Снимаем макияж мицеллярным лосьоном.
Применяем гель для умывания, который очищает кожу и регулирует выработку кожного сала.
Используем активный крем - для обезвоженной жирной кожи и кожи во время медикаментозного лечения акне.
Используем матирующий увлажняющий крем для жирной кожи.
Гель-пенка для умывания
Матирующий увлажняющий крем для жирной кожи.
Мицеллярный лосьон
Гель-пенка для умывания
Увлажняющий крем
Активный крем с кислотами AI