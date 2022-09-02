Лікуємо акне вдома: названо важливий крок для перемоги проблемної шкіри

Деякі люди страждають на акне роками і відчайдушно борються з проблемою. Але лікарі запевняють, що перемогти проблемну шкіру можна.
Про це розповіли в Instagram-спільноті українських лікарів-блогерів.
"Щоденний догляд за шкірою - перший крок до перемоги акне. Жирна шкіра вимагає правильного систематичного догляду, щоб виглядати свіжою та молодою", - пишуть медики.
Знімаємо макіяж міцелярним лосьйоном.
Застосовуємо гель для вмивання, який очищує шкіру та регулює вироблення шкірного сала.
Використовуємо активний крем - для зневодженої жирної шкіри та шкіри під час медикаментозного лікування акне.
Використовуємо матуючий зволожуючий крем для жирної шкіри.
Гель-пінка для вмивання
Матуючий зволожуючий крем для жирної шкіри.
Міцелярний лосьйон
Гель-пінка для вмивання
Зволожуючий крем
Активний крем з кислотами AI