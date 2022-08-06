"Болтушки" и чистки: врач назвала самые "дикие" способы лечения акне

Около 80% подростков страдают акне в возрасте от 16 до 18 лет. Многие дети стараются скрыть эту проблему, так как получают неадекватную помощь и стесняются своего лица с высыпаниями.

Самые "дикие" способы лечения акне

Бесконечные чистки у косметолога. Косметолог не занимается лечением акне. Кроме того, грамотный косметолог отправит к врачу, зная, что при наличии акне чистки в большинстве случаев противопоказаны.

Гепатопротекторы, "полезные" бактерии, диеты и другие попытки влиять на желудочно-кишечный тракт, не имеющие отношения к акне.

Противогельминтные препараты. Даже если есть жалобы и наличие гельминтов, это не касается акне. Пациент должен получать соответствующее лечение каждой из проблем у профильных специалистов.



Препараты для лечения демодекоза. Демодекс – это микроскопический клещик, являющийся нашим постоянным спутником. Не надо его "убивать" и искать специально, потому что найдете, даже если у вас нет акне.

Болтушки и другие "магические" средства из рецептурных отделов аптек. Во-первых, даже в мегаполисе найти аптеку, где еще производят лекарства, – это еще тот квест. Во-вторых, они содержат спирт, который не следует наносить на и так воспаленную кожу. Это только усугубит ее состояние. После этого прием у дерматолога вам точно обеспечен.

Совет подождать, пока не начнется половая жизнь - совсем не работает. Если у вас есть проблема - необходимо обратиться к дерматологу, желательно доказательному.