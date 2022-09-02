Лечим акне дома: назван важный шаг для победы проблемной кожи

Некоторые люди страдают акне годами и отчаянно борются с проблемой. Но врачи уверяют, что одержать победу можно.

Об этом рассказали в Instagram-сообществе украинских врачей-блогеров.

"Ежедневный уход за кожей - первый шаг к победе акне. Жирная кожа требует правильного систематического ухода, чтобы выглядеть свежей и молодой", - пишут медики.

Как же одержать победу в битве за красивую кожу?

Очистка

Снимаем макияж мицеллярным лосьоном.

Тонизируем

Применяем гель для умывания, который очищает кожу и регулирует выработку кожного сала.

Контролируем

Используем активный крем - для обезвоженной жирной кожи и кожи во время медикаментозного лечения акне.

Убираем жирный блеск

Используем матирующий увлажняющий крем для жирной кожи.

Пошаговый уход в течение дня

С утра:

Гель-пенка для умывания

Матирующий увлажняющий крем для жирной кожи.

Вечером:

Мицеллярный лосьон

Гель-пенка для умывания

Увлажняющий крем

Активный крем с кислотами AI