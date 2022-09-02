Лікуємо акне вдома: названо важливий крок для перемоги проблемної шкіри

Деякі люди страждають на акне роками і відчайдушно борються з проблемою. Але лікарі запевняють, що перемогти проблемну шкіру можна.

Про це розповіли в Instagram-спільноті українських лікарів-блогерів.

"Щоденний догляд за шкірою - перший крок до перемоги акне. Жирна шкіра вимагає правильного систематичного догляду, щоб виглядати свіжою та молодою", - пишуть медики.

Як же перемогти в битві за красиву шкіру?

Очищення

Знімаємо макіяж міцелярним лосьйоном.

Тонізуємо

Застосовуємо гель для вмивання, який очищує шкіру та регулює вироблення шкірного сала.

Контролюємо

Використовуємо активний крем - для зневодженої жирної шкіри та шкіри під час медикаментозного лікування акне.

Забираємо жирний блиск

Використовуємо матуючий зволожуючий крем для жирної шкіри.

Покроковий догляд протягом дня

Зранку:

Гель-пінка для вмивання

Матуючий зволожуючий крем для жирної шкіри.

Ввечері:

Міцелярний лосьйон

Гель-пінка для вмивання

Зволожуючий крем

Активний крем з кислотами AI