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Лікуємо акне вдома: названо важливий крок для перемоги проблемної шкіри

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П'ятниця 02 вересня 2022 12:05
Лікуємо акне вдома: названо важливий крок для перемоги проблемної шкіри Фото: Як перемогти акне вдома (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Деякі люди страждають на акне роками і відчайдушно борються з проблемою. Але лікарі запевняють, що перемогти проблемну шкіру можна.

Про це розповіли в Instagram-спільноті українських лікарів-блогерів.

"Щоденний догляд за шкірою - перший крок до перемоги акне. Жирна шкіра вимагає правильного систематичного догляду, щоб виглядати свіжою та молодою", - пишуть медики.

Як же перемогти в битві за красиву шкіру?

  • Очищення

Знімаємо макіяж міцелярним лосьйоном.

  • Тонізуємо

Застосовуємо гель для вмивання, який очищує шкіру та регулює вироблення шкірного сала.

  • Контролюємо

Використовуємо активний крем - для зневодженої жирної шкіри та шкіри під час медикаментозного лікування акне.

  • Забираємо жирний блиск

Використовуємо матуючий зволожуючий крем для жирної шкіри.

Покроковий догляд протягом дня

  • Зранку:

Гель-пінка для вмивання

Матуючий зволожуючий крем для жирної шкіри.

  • Ввечері:

Міцелярний лосьйон

Гель-пінка для вмивання

Зволожуючий крем

Активний крем з кислотами AI

Раніше лікар назвала "дикі" способи лікування акне.

Також дерматологи назвали п'ять прихованих ознак раку шкіри.

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