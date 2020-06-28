Лечебный курорт прямо в квартире: как безопасно и бюджетно оздоровиться

В связи с карантинными ограничениями доступ к излюбленным курортам ограничен. Пляжный сезон в Украине открылся необоснованно высокими ценами для отдыхающих, кроме того, добраться до морских побережий стало настоящим квестом из-за существенного сокращения количества поездов дальнего сообщения. Как в условиях карантина оздоровиться, не посещая курорты, - читайте в нашей статье.
Чтобы создать настоящий оздоровительный курорт в стенах своего дома, необходимо следовать следующим простым советам, которые могут быть актуальны не только для летнего периода, но помогать вам поддерживать хорошее состояние здоровья во все циклы года.
- Воздух. Целительный эффект морского воздуха и содержащихся в нем частиц соли был подтвержден научными исследованиями. Теперь целительный морской воздух смогут заменить аэрозоли. Новый препарат будет продаваться в ампулах, вдыхать его можно через специальный мундштук или маску. Достичь желаемого эффекта можно, делая ингаляции с поваренной солью. Также доказанную эффективность имеют соляные лампы, которые можно использовать круглый год. Они же станут прекрасным дополнением декора вашей комнаты. Помимо соляных ламп, в зависимости от потребностей каждого конкретного человека, для оздоровления можно пользоваться ароматическими лампами. Испарения полезных аромамасел обладают лечебными свойствами не только для дыхательных путей, но для психики и даже кожи. В последние годы популярность обретают и ионизаторы/увлажнители воздуха.
- Ванны с морской солью. Эта процедура, зарекомендовавшая себя как прекрасное косметическое средство, помогает в борьбе с различным заболеваниями, совмещая в себе пассивную ингаляцию и проникновение через кожу.
- Фрукты и овощи. Лето – период созревания множества различных ягод, фруктов, овощей, имеющих разных состав витаминов и микроэлементов. Добавив на 200 грамм больше в сутки растительной свежей пищи можно существенно улучшить не только здоровье, но и сбросить вес. Перед изменениями в питании лучше проконсультироваться с врачом.
- Минеральная вода. Совершенно не обязательно ехать к родникам, чтобы купить минеральную воду, сейчас она доступна практически в любых супермаркетах. Вместо простой воды пропейте курс лечебной, однако предварительно проконсультируйтесь с доктором.
- Спорт. Физические нагрузки полезны не только для физического, но и ментального здоровья человека. Даже при наличии физических ограничений полный отказ от активности влечет за собой появление множества заболеваний.
Главный совет медиков – внимательность к своему рациону, режиму сна и гигиене.
Напомним, что цены на отдых в Украине начали снижаться.
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