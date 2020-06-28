Лечебный курорт прямо в квартире: как безопасно и бюджетно оздоровиться

В связи с карантинными ограничениями доступ к излюбленным курортам ограничен. Пляжный сезон в Украине открылся необоснованно высокими ценами для отдыхающих, кроме того, добраться до морских побережий стало настоящим квестом из-за существенного сокращения количества поездов дальнего сообщения. Как в условиях карантина оздоровиться, не посещая курорты, - читайте в нашей статье.

Чтобы создать настоящий оздоровительный курорт в стенах своего дома, необходимо следовать следующим простым советам, которые могут быть актуальны не только для летнего периода, но помогать вам поддерживать хорошее состояние здоровья во все циклы года.

Воздух. Целительный эффект морского воздуха и содержащихся в нем частиц соли был подтвержден научными исследованиями. Теперь целительный морской воздух смогут заменить аэрозоли. Новый препарат будет продаваться в ампулах, вдыхать его можно через специальный мундштук или маску. Достичь желаемого эффекта можно, делая ингаляции с поваренной солью. Также доказанную эффективность имеют соляные лампы, которые можно использовать круглый год. Они же станут прекрасным дополнением декора вашей комнаты. Помимо соляных ламп, в зависимости от потребностей каждого конкретного человека, для оздоровления можно пользоваться ароматическими лампами. Испарения полезных аромамасел обладают лечебными свойствами не только для дыхательных путей, но для психики и даже кожи. В последние годы популярность обретают и ионизаторы/увлажнители воздуха. Ванны с морской солью. Эта процедура, зарекомендовавшая себя как прекрасное косметическое средство, помогает в борьбе с различным заболеваниями, совмещая в себе пассивную ингаляцию и проникновение через кожу. Фрукты и овощи. Лето – период созревания множества различных ягод, фруктов, овощей, имеющих разных состав витаминов и микроэлементов. Добавив на 200 грамм больше в сутки растительной свежей пищи можно существенно улучшить не только здоровье, но и сбросить вес. Перед изменениями в питании лучше проконсультироваться с врачом. Минеральная вода. Совершенно не обязательно ехать к родникам, чтобы купить минеральную воду, сейчас она доступна практически в любых супермаркетах. Вместо простой воды пропейте курс лечебной, однако предварительно проконсультируйтесь с доктором. Спорт. Физические нагрузки полезны не только для физического, но и ментального здоровья человека. Даже при наличии физических ограничений полный отказ от активности влечет за собой появление множества заболеваний.

Главный совет медиков – внимательность к своему рациону, режиму сна и гигиене.

Напомним, что цены на отдых в Украине начали снижаться.

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