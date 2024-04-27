Лазерна епіляція, гоління і воскові смужки: лікарі назвали переваги і недоліки кожного методу
Прагнучи позбутись рослинності на тілі, варто не забувати, що епіляція може нашкодити шкірі. Найчастіший негативний наслідок - виростання волосків під шкірою після гоління.
Про переваги і недоліки кожного із методів епіляції розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію в UaHealth в Instagram.
Лазерна епіляція
Лазар дає спалах світла, яке поглинає пігмент волосся меланін. Волосина нагрівається, лускає та підгоряє, а волосяний фолікул пошкоджується. Згодом просинаються нові фолікули і тоді знову треба проводити епіляцію. На відміну від інших методів епіляції тут ризик запалення фолікули чи виникнення інших негараздів досить низький.
Серед мінусів цього способу - це доволі дорога процедура, не підходить для світлого волосся, не спрацьовує за один раз, до і після процедури треба ховати ноги від сонця.
Епіляція кремом
При цьому методі ноги намазують спеціальним кремом, потім трохи чекають, а тоді прибирають крем разом із волосинами. Креми для епіляції містять луг. Він роз'єднує молекули кератину, розм'якшує все і фолікул зокрема. Так волосина випадає, а згодом на її місці виростає нова і тоді процедуру треба повторювати.
Якщо на шкірі є рани, подряпини чи укуси, луг пошкодить її, виникне біль.
Епіляція воском, смужками або карамеллю
При цьому методі липку пахучу речовину приклеюють до тіла, а потім віддирають. Це боляче. Пройде кілька тижнів, поки з'являться нові волоски. Вони будуть тоншими, ніж після гоління.
Епілятор
Маленька машинка вищипує волоски, це спершу боляче, а потім людина звикає. Чи охопить пінцет епілятора волосинку - питання випадковості. Тож епіляція приладом доволі тривала і часта. Переваги цього методу - ощадливість по грошах. А ще після неї волоски відростають тоненькими.
Депіляція або гоління бритвою
Це швидко, дешево, але ефект триває недовго і можна отримати негативні наслідки, бо зрізання волосків стимулює їх ріст. Тож гоління згодом дає густу волосність. Бритва також знімає верхній уже мертвий шар епітелію, а потім наростає новий. Іноді нова шкіра наростає зверху зрізаної волосини.
Якщо вибрали це метод, то треба дотримуватись кількох правил. Завжди голити по-мокрому й використовувати пінки чи гелі для гоління. Бритва повинна бути тільки вашою, після гоління треба обробити шкіру - наприклад, хлоргексидином, а вже потім наносити крем чи олійку. Перш ніж голитися, пошукайте врослі волоски, якщо такі є, то акуратно вийміть їх.
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