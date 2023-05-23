Лайтеся на здоров'я: психологи розкрили всю правду про сварки та суперечки у стосунках

Партнери мають навчитися виходити з конфлікту

"Коли люди сходяться разом, одним із важливих завдань стає врегулювання розбіжностей. Як правило, нікого цьому не вчать. Якщо обох виховали хороші батьки - чудово, вони беруть із них приклад. Але найчастіше пари не знаються на стратегії управління конфліктами. Оскільки протиріччя неминучі, дуже важливо, яким чином подружжя їх вирішує", - пояснює керівник дослідження, професор кафедри психології та охорони здоров'я університету Мічигану Ернест Харбург.

За словами вченого, прихований гнів може мати ефект уповільненої бомби. Якщо замовчувати постійно проблеми та не виражати емоції, це виллється не тільки у психологічні, а й у фізіологічні проблеми.

"Припустимо, між вами конфлікт. Ключове питання: як ви збираєтеся вчинити? Якщо просто "поховаєте" гнів, але все одно продовжите подумки заперечувати противнику та обурюватися його поведінкою і при цьому навіть не спробуєте заговорити про проблему, пам'ятайте: ви в біді", - наголошує професор.

Він додав, що численні дослідження свідчать, що давати гніву вихід корисно. Наприклад, розлючені люди приймають найкращі рішення: мабуть, тому, що ця емоція наказує мозку ігнорувати сумніви та зосередитися на суті завдання.

Крім того, з'ясувалося, що ті, хто відкрито висловлює обурення, краще володіють ситуацією та швидше справляється із труднощами.

Законсервований гнів лише збільшує стрес, а це скорочує тривалість життя. Психологи вважають, що високий відсоток передчасної смертності серед подружжя, яке приховує прояви гніву, пояснюється рядом факторів.

Серед них – звичка приховувати взаємне невдоволення, невміння обговорювати почуття та проблеми, безвідповідальне ставлення до здоров'я.

Вміння лаятись зміцнює здоров'я

Група фахівців під керівництвом Харбурга понад 17 років вивчала 192 сімейні пари віком від 35 до 69 років. Особлива увага приділялася тому, як вони сприймають несправедливу чи незаслужену агресію з боку чоловіка.

Виявилося, що найгірші наслідки для здоров'я виявилися у тих пар, де подружжя було супресорами - тобто обидва приховували ознаки гніву. Зі 192 пар таких виявилося 26.

У таких сім'ях померли за час дослідження один або обоє партнерів (23% і 27%). В інших групах смертність була значно нижчою - лише 6% партнерів та 19% сімей, де помер один із подружжя.

При підрахунку результатів вчені враховували дуже багато показників, у тому числі вік, вага, тиск, куріння, стан легень, серцево-судинні ризики.

І хоча підсумки поки що проміжні, дослідники вже впевнені в тому, що є чіткий взаємозв'язок між виразом гніву, сварками, суперечками у шлюбі та станом фізичного здоров'я.

За словами професора Харбурга, пари, які лаються і сперечаються, вміють висловлювати свої емоції та негатив, а також вміють виходити з конфліктів – проживуть значно довше ті, хто приховує свій гнів від партнера.