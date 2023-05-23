Ругайтесь на здоровье: психологи раскрыли всю правду о ссорах и спорах в отношениях

Партнеры должны научиться выходить из конфликта

"Когда люди сходятся вместе, одной из важных задач становится урегулирований разногласий. Как правило, никого этому не учат. Если обоих воспитали хорошие родители - прекрасно, они берут с них пример. Но чаще всего пары не разбираются в стратегии управления конфликтами. Поскольку противоречия неизбежны, очень важно, каким образом супруги их разрешают", - объясняет руководитель исследования, профессор кафедры психологии и здравоохранения Мичиганского университета Эрнест Харбург.

По слова ученого, спрятанный гнев может иметь эффект замедленной бомбы. Если замалчивать постоянно проблемы и не выражать эмоции, это выльется не только в психологические, но и в физиологические проблемы.

"Допустим, между вами конфликт. Ключевой вопрос: как вы собираетесь поступить? Если просто "похороните" гнев, но все равно продолжите мысленно возражать противнику и возмущаться его поведением и при этом даже не попытаетесь заговорить о проблеме, помните: вы в беде", - подчеркивает профессор.

Он добавил, что многочисленные исследования показывают, что давать гневу выход полезно. Например, рассерженные люди принимают лучшие решения: вероятно, потому, что эта эмоция приказывает мозгу игнорировать сомнения и сосредоточиться на сути задачи.

Кроме того, выяснилось, что те, кто открыто выражает негодование, лучше владеют ситуацией и быстрее справляется с трудностями.

Законсервированный гнев только увеличивает стресс, а это сокращает продолжительность жизни. Психологи считают, что высокий процент преждевременной смертности среди супругов, скрывающих проявление гнева, объясняется рядом факторов.

Среди них - привычка скрывать взаимное недовольство, неумение обсуждать чувства и проблемы, безответственное отношение к здоровью.

Умение ругаться укрепляет здоровье

Группа специалистов под руководством Харбурга более 17 лет изучала 192 семейные пары в возрасте от 35 до 69 лет. Особое внимание уделялось тому, как они воспринимают несправедливую или незаслуженную агрессию со стороны супруга.

Оказалось, что самые плохие последствия для здоровья оказались у тех пар, где оба супруги были супрессорами - то есть оба скрывали признаки гнева. Из 192 пар таких оказалось 26.

В таких семьях скончались за время исследования один или оба супруга (23% и 27%). В остальных группах смертность была значительно ниже - только 6% партнеров и 19% семей, где умер один из супругов.

При подсчете результатов ученые учитывали очень многие показатели, в том числе возраст, вес, давление, курение, состояние легких, сердечно-сосудистые риски.

И хотя итоги пока еще промежуточные, исследователи уже уверены в том, что есть четкая взаимосвязь между выражением гнева, ссорами, спорами в браке и состоянием физического здоровья.

По словам профессора Харбурга, пары, которые ругаются и спорят, умеют выражать свои эмоции и негатив, а также умеют выходить из конфликтов - проживут значительно дольше те, кто скрывает свой гнев от партнера.