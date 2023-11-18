Лайфхаки эффективного шопинга: как не потеряться среди массы предложений Черной пятницы

В этом году Черная пятница приходится на 24 ноября. Обычно эта масштабная распродажа длится несколько дней. Практически все магазины и торговые сети в этот период предлагают самые лучшие цены на товары и услуги. Но как среди такого количества акционных предложений выбрать самые выгодные?

О том, какие правила помогут более эффективно совершать покупки, для РБК-Украина (проект Styler) рассказала маркетолог Анна Коник.

Почему люди ведутся на Черную пятницу

"Люди любят скидки, а во время войны люди очень экономят. Поэтому сейчас черная пятница для большинства - это возможность выгоднее приобрести определенный товар или услугу. Для брендов это также дополнительный инфопривод напомнить о себе, привлечь клиента", - объясняет Анна.

Она добавляет, что на самом деле распродажи проходят круглый год, а цены на определенные товары порой колеблются.

"Тем не менее, черная пятница, как ежегодное событие, дает совсем другое ощущение по сравнению с обычными скидками, ведь часто бренды предлагают приобрести товар или услугу -50%, -70% и даже более выгодные предложения. Не все скидки вызывают бездумное потребление. Многие могут ждать распродажи, чтобы купить новый матрас, телефон или наушники", - говорит маркетолог.

Какие триггеры применяют маркетологи

Маркетологи знают, что скидки - это мощный психологический инструмент, который может вызвать у людей чувство алчности, страха пропустить что-то важное и удовольствие от удачной покупки.

"Они используют эти чувства, чтобы побуждать людей делать покупки, которые они не планировали или не нуждались. Чтобы создать ожидания и возбуждения, реклама на черную пятницу обычно начинает появляться за месяц до", - объясняет маркетолог.

Какие триггеры срабатывают:

желание сэкономить - привлекательная цена заставляет клиентов чувствовать, что им нужно действовать немедленно, чтобы сэкономить

предложения с ограниченным временем - люди соглашаются на это, потому что такое предложение более привлекательно, чем искать где-то в другом месте позже. Маркетологи часто используют фразы "лучшее предложение" или "только в Черную пятницу", которые создают впечатление, что предложение действительно ограничено во времени и что следует воспользоваться ими как можно скорее. Могут также добавлять срочные сообщения типа: "Спешите, осталось всего 3!", можно подумать, что вы соревнуетесь за последний парашют в самолете, который вот-вот разобьется

ощущение нехватки - часто говорят об ограниченном запасе товаров, чтобы создать ощущение нехватки

Как не потеряться среди сотни предложений со скидками

Перед Черной пятницей следует составить список вещей, которые вы действительно хотите купить. Также стоит промониторить, какая полная стоимость товара, чтобы понимать действительно ли выгодные скидки предлагают сейчас, может ли стоит, например, подождать новогодних распродаж.

Следует сравнить стоимость этого товара в разных магазинах. Это можно сделать на этих платформах:

Если же реклама в интернете предлагает товар по действительно выгодной цене, следует сохранить эту информацию в закладках. Или же можно сбросить ссылку на эту страницу своей маме, подруге или мужу - так она останется в переписке и вы точно ее не потеряете.

Каких правил придерживаться во время распродаж (фото: Freepik)

Как избежать импульсивных покупок во время распродаж

Анна Коник советует придерживаться следующих правил: