Лайфхак для власників котів і собак: 5 способів, які допоможуть в прибиранні

Мийте іграшки тваринки

Візьміть за звичку регулярно прибирати не лише килимки, ковдри та лежаки улюбленця, а й іграшки. Це вкрай важливо, щоб зменшити поширення мікробів, бруду та бактерій, адже речі вашої тваринки - від гумових іграшок до ковдр - можуть накопичувати бактерії та неприємні запахи.

Щоб іграшки були чистими, просто наповніть раковину гарячою водою і додайте трохи мила для посуду - однак не використовуйте агресивні хімікати. Помийте все по черзі, використовуючи чисту губку для гумових іграшок, прополощіть і висушіть на повітрі.

Накривайте меблі

Собаки та коти люблять згортатися калачиком на дивані, але м'які меблі можуть бути зіпсовані брудними лапами, запахами та шерстю, що випадає.

Якщо ви хочете захистити свої зручні крісла, рекомендують придбати ковдри або пледи, які можна накинути на диван. Це не тільки дасть улюбленцю затишне місце для відпочинку, але й значно полегшить прибирання.

Дайте брудним слідам лап висохнути

Коли ваша собака або кіт залишає за собою довгий слід брудних відбитків лап, особливо на килимі, це може викликати розпач. Однак, якщо ви помітили плями бруду, краще дати їм висохнути, перш ніж витирати - інакше бруд можна розмазати ще більше.

Після того, як бруд застигне, ви можете скористатися щіткою для чищення, щоб видалити його та прибрати решту за допомогою пилососа.

Приберіть запах харчовою содою

Позбавтеся від неприємного запаху домашніх тварин, посипавши килим харчовою содою. Все, що потрібно зробити - це залишити соду на деякий час, перш ніж прибрати її пилососом.

Незалежно від того, чи є у вас собака або кіт, харчова сода допомагає нейтралізувати стійкі кислі запахи без використання агресивних хімічних засобів. Однак пам'ятайте про те, що з метою безпеки краще не підпускати пухнастика до соди.

Складайте іграшки в кошик

Прибирання - це досить клопітка робота, яка може здаватися нескінченною. Один з найкращих способів підтримувати оселю в чистоті та порядку - це прибирати іграшки наприкінці дня.

Якщо ви часто знаходите багато іграшок, розкиданих по дому, зведіть безлад до мінімуму, зберігаючи іграшки у спеціальному кошику. А також регулярно викидайте старі та пошарпані.