Чи можна вигулювати котів, які живуть в квартиві: поради власникам

Дедалі частіше в місті можна побачити котів на прогулянці - на повідці під наглядом господаря. В той час, як деякі власники вважають це непоганою ідеєю, багато хто віддає перевагу триманню улюбленця в межах квартири чи будинку.

Про те, чи можна вигулювати домашнього кота і як це правильно робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на ресурс товариства захисту тварин від жорстокого поводження RSPCA .

Чи можна вигулювати котів

Домашнім котам необхідні фізичні вправи і розумова діяльність, щоб запобігти ожирінню, нудьзі та розвитку небажаної поведінки.

Тож вигул кота на повідці здається чудовим варіантом, адже може забезпечити домашнього улюбленця фізичною активністю і дати нові джерела інформації.

Проте RSPCA, спільнота з захисту тварин, попри наголошенні на необхідності використання повідця і шлейки для кота для вигулу під наглядом, загалом не рекомендує такі прогулянки.

Адже коти мають дещо інші потреби і реакцію, аніж собаки - хоча деякі кішки досить успішно привчаються до прогулянок.

Зокрема, більшість котів люблять контролювати ситуацію, їм комфортно в стабільних умовах. Під час прогулянок на вулиці коти відчувають незнайомі запахи, які можуть здатися їм загрозливими, а також лякатися собак, незнайомих людей, гучних звуків та автомобілів.

Через це нове середовище може викликати у домашніх улюбленців стрес і занепокоєння, вони намагатимуться сховатися або втекти, видершись на що-небудь доступне, наприклад, на дерево або навіть на свого господаря.

Тому котам, які легко піддаються стресу, прогулянки не приноситимуть задоволення - таким котикам краще забезпечити фізичну активність і цікаві іграшки в межах квартири.

Деякі коти легко піддаються стресу на прогулянці (ілюстрація: Freepik)

Як правильно вигулювати кота

Проте, деяких котів все ж можна вигулювати - насамперед, якщо пухнастик не лякливий. Окрім того, необхідно привчити кота до повідця і забезпечити наступне:

Привчати кота до прогулянок на повідці зі шлейкою слід починати ще з віку кошеняти, не кваплячись.

Починати слід в приміщенні, використовуючи ласощі та похвалу, щоб привчити тваринку до комфорту - і поступово знайомити кота з новою територією.

Якщо ви вирішили вигулювати кота на повідці, дуже важливо обирати спеціальну шлейку для котів, а не нашийник чи собачі шлейки. Коти можуть легко вислизнути з нашийника або задихнутися, якщо вирвуться і заплутаються.

Перед тим, як вигулювати кота на вулиці, тваринка має бути вакцинована від інфекційних хвороб і пройти курс лікування від паразитів, таких як блохи, кліщі та глисти.

Оптимальний варіант - щоб кіт також мав ветеринарний паспорт і мікрочип для ідентифікації у разі втечі.

Найкраще вигулювати кота неподалік від дому, подалі від собак, автівок і шуму. Громадські парки не підходять для котів.

Прогулянки, особливо перші, не мають бути тривалими, щоб не викликати стрес від нових умов.

Якщо в будинку є ліфт - при користуванні ним з котом варто дотримуватися техніки безпеки і тримати кота на руках, водночас тримаючи повідець.

Якщо кіт живе в приватному будинку - RSPCA рекомендує забезпечити тваринку вольєром, захищеним від інших котів, або закритим двором з огорожею, проте не відпускати кота на прогулянку без свого нагляду.

Варто пам'ятати, що, на відміну від собак, коти не мають такого ж бажання спілкуватися з іншими, але їм подобається принюхуватися і досліджувати нове.

Тож не варто квапити кота або брати його на прогулянку, якщо він не хоче - або якщо неможливо забезпечити безпечні умови.

Крім того, коти поводяться не так, як собаки. Замість того, щоб давати їм такі команди як "сидіти" або "поруч", ви, швидше за все, будете слідувати за вашим котом, коли він буде блукати навколо.