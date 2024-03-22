UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лайфхак для модниць: стилістка показала, як бюджетно відтворити образ із нової колекції Dior

Як відтворити стильний образ (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Для модниць, які хочуть виглядати стильно і при цьому не витрачати усі гроші світу, ідеальним виходом є відтворення образів із колекцій топових брендів. Тим паче іноді це можна зробити аж дуже бюджетно.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію персонального стиліста Олену Шевченко в Instagram.

Як відтворити стильний образ

"Сорочка, як у Doir, яку може створити абсолютно кожен. Для цього у білій сорочці виверніть рукав та обережно підгорніть комір так, щоб залишилась стійка. Тоді одягніть сорочку на одну руку і застібніть. Тоді заправте її всередину", - радить стилістка.

Шевченко додає, що у відтворенні образу вона замінила штани на спідницю.

"Головний секрет в тому, щоб обережно розправити рукав вздовж ноги, щоб він не стирчав. Також додаю перли і отримуємо образ, як в останніх образах Dior", - говорить стилістка.

 

Чим особлива колекція весна-літо від Christian Dior

Нову колекцію Christian Dior Couture весна-літо 2024 характеризують, як поєднання простоти і розкоші, водночас вона має невимушене відчуття історії та сучасності.

У стриманому вбранні використали бавовняну тканину, а для більш вишуканих моделей - муарову. Деякий одяг є переосмисленням силуетів Крістіана Діора 1950-х років.

Образ із колекції Christian Dior (скриншот)

Читайте РБК-Україна в Google News
ПорадиСтиліст