Лариса Ницой дала новое название русскому языку: это исторически правильно

Она считает, что русский язык нужно называть московским, так как это название является историческим. Также писательница призывает всех называть Россию Московией.

"Я называю этот язык московским, и это правильное название, и призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием, так как русский язык – это наше название, у нас "стырено". И я спрашиваю людей: почему вы не переходите? Ну, во-первых, телевизор включаешь, там преимущественно все звучит на московском языке, радио включаешь – куча московского языка. Все общение наше и далее продолжается по привычке на московском языке", - сказала Ницой.

Также писательница вспомнила ситуацию с продавцом в Киеве на Подоле, которая заявила, что поддерживает ее.

"Это было не частное общение, а общение во время обслуживания, я была клиенткой, и заодно мы поговорили. Я ее попросила, она перешла, причем начала с того, что поддерживает мои действия. Очень часто мне москвоязычные высказывают поддержку, я сначала думала, что они смеются. Но нет – оказывается, поддерживают. Но, несмотря на то, что закон действует, омосковливание украинских детей идет бешеными темпами, путем очень агрессивной культурной политики соседней страны", - отметила она.

Языковой закон в Украине

16 июля 2021 года вступили в силу очередные нормы так называемого "языкового закона". Они, в том числе, затронут контент на телевидении.

Украинский язык обязателен: