Лариса Ніцой дала нову назву російській мові: це історично правильно

Вона вважає, що російську мову потрібно називати московською, через те, що ця назва є історичною. Також письменниця закликає всіх називати Росію Московією.

"Я називаю цю мову московською, і це правильна назва, і закликаю всіх називати Росію Московією, їх історичною назвою, бо російська мова – це наша назва, у нас "стирено". І я запитую людей: чому ви не переходите? Ну, по-перше, телевізор вмикаєш, там переважно все звучить московською мовою, радіо вмикаєш - купа московської мови. Все спілкування наше і далі триває за звичкою московською мовою", - сказала Ніцой.

Також письменниця згадала ситуацію з продавцем у Києві на Подолі, яка заявила, що підтримує її.

"Це було не приватне спілкування, а спілкування під час обслуговування, я була клієнткою, і заодно ми поговорили. Я її попросила, вона перейшла, причому почала з того, що підтримує мої дії. Дуже часто мені москвомовні висловлюють підтримку, я спочатку думала, що вони сміються. Але ні - виявляється, підтримують. Але, незважаючи на те, що закон діє, омосковлювання українських дітей йде шаленими темпами, шляхом дуже агресивної культурної політики сусідньої країни", - зазначила вона.

Мовний закон в Україні

16 липня 2021 року набули чинності чергові норми так званого "мовного закону". Вони, в тому числі торкнуться контенту на телебаченні.

Українська мова обов'язкова: