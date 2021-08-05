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Лариса Ніцой дала нову назву російській мові: це історично правильно

Автор: Людмила Жукова

Українська письменниця Лариса Ніцой обурилася тим, що в країні не хочуть відмовлятися від російської мови і дала їй нову назву "московська".

Про це заявила в ефірі програми "Реальна політика. Підсумок" на телеканалі "Україна 24"

Вона вважає, що російську мову потрібно називати московською, через те, що ця назва є історичною. Також письменниця закликає всіх називати Росію Московією.

"Я називаю цю мову московською, і це правильна назва, і закликаю всіх називати Росію Московією, їх історичною назвою, бо російська мова – це наша назва, у нас "стирено". І я запитую людей: чому ви не переходите? Ну, по-перше, телевізор вмикаєш, там переважно все звучить московською мовою, радіо вмикаєш - купа московської мови. Все спілкування наше і далі триває за звичкою московською мовою", - сказала Ніцой.

Також письменниця згадала ситуацію з продавцем у Києві на Подолі, яка заявила, що підтримує її.

"Це було не приватне спілкування, а спілкування під час обслуговування, я була клієнткою, і заодно ми поговорили. Я її попросила, вона перейшла, причому почала з того, що підтримує мої дії. Дуже часто мені москвомовні висловлюють підтримку, я спочатку думала, що вони сміються. Але ні - виявляється, підтримують. Але, незважаючи на те, що закон діє, омосковлювання українських дітей йде шаленими темпами, шляхом дуже агресивної культурної політики сусідньої країни", - зазначила вона.

Мовний закон в Україні

16 липня 2021 року набули чинності чергові норми так званого "мовного закону". Вони, в тому числі торкнуться контенту на телебаченні.

Українська мова обов'язкова:

  • для концертів і розважальних шоу
  • виставок та екскурсій
  • театрів і музеїв
  • українською повинні демонструватися всі фільми і серіали на телебаченні
  • книжкові магазини будуть зобов'язані мати більшість книг українською

Як ми раніше писали, Комаровський обурився " мовним питанням" в Україні.

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лариса Ніцой