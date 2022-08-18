UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лапка заботы. Украинцы могут за 10 гривен помочь животным, пострадавшим от войны

Украинцев просят помочь животным, пострадавшим от действий российских оккупантов (фото: facebook.com/UAnimals.official)
Автор: Владимир Костырин

В Украине запустили благотворительную инициативу, в рамках которой украинцев призывают купить наклейку "Лапка заботы" и таким образом сделать свой вклад в поддержку пострадавших от войны животных, находящихся в приютах.

Стоит такая наклейка всего 10 гривен и приобрести ее можно в магазинах товаров для животных или же онлайн по ссылке.

Инициаторы благотворительной инициативы говорят, что "украинцы уже удивили мир своей самоорганизацией и умением собрать якобы неподъемные деньги", поэтому "вместе мы сможем позаботиться о благополучии и здоровье наших ближайших четвероногих друзей".

"Приобретенная "Лапка заботы" станет не только вашим вкладом в поддержку животных, но и наглядным напоминанием о ценности человечности даже в самом неблагоприятном контексте", - говорят благотворители.

Добавим, что инициатива охватит приюты для животных в регионах, наиболее страдающих от российской агрессии, на деоккупированных территориях и областях, подвергающихся регулярным обстрелам.

Вся же кампания продлится с 18 августа до 18 октября 2022 года.

Все собранные средства организаторы перечислят в фонд UAnimals, который в дальнейшем будет закупать корма и ветеринарные препараты, а также оплачивать стерилизацию и вакцинацию животных в приютах и бездомных животных.

"С началом полномасштабной войны наша команда активно включилась в помощь животным, которые также страдают от российской агрессии. Только по приблизительным подсчетам оккупант обстрелял около 20 приютов. В то же время от взрывов, мин и растяжек погибли десятки тысяч животных. Когда-то Ганди сказал, что моральный авторитет народа определяет его отношение к животным. Сегодня украинцы доказывают всему миру свой уровень гуманности. Пока агрессор пытается убить всех - от детей и женщин до стариков и животных, - украинцы спасают каждую жизнь", - комментируют в UAnimals.

Как сообщалось ранее, жители Киева устроили огромную очередь, чтобы забрать животных из приюта.

А также перед этим мы писали, под Киевом спасли доверчивого пса Лиса, которого оккупанты искалечили и заминировали.

Читайте РБК-Украина в Google News
животныенужна помошьблаготоврительностьзооволонтеры