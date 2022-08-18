Лапка заботы. Украинцы могут за 10 гривен помочь животным, пострадавшим от войны

Инициаторы благотворительной инициативы говорят, что "украинцы уже удивили мир своей самоорганизацией и умением собрать якобы неподъемные деньги", поэтому "вместе мы сможем позаботиться о благополучии и здоровье наших ближайших четвероногих друзей".

"Приобретенная "Лапка заботы" станет не только вашим вкладом в поддержку животных, но и наглядным напоминанием о ценности человечности даже в самом неблагоприятном контексте", - говорят благотворители.

Добавим, что инициатива охватит приюты для животных в регионах, наиболее страдающих от российской агрессии, на деоккупированных территориях и областях, подвергающихся регулярным обстрелам.

Вся же кампания продлится с 18 августа до 18 октября 2022 года.

Все собранные средства организаторы перечислят в фонд UAnimals, который в дальнейшем будет закупать корма и ветеринарные препараты, а также оплачивать стерилизацию и вакцинацию животных в приютах и бездомных животных.

"С началом полномасштабной войны наша команда активно включилась в помощь животным, которые также страдают от российской агрессии. Только по приблизительным подсчетам оккупант обстрелял около 20 приютов. В то же время от взрывов, мин и растяжек погибли десятки тысяч животных. Когда-то Ганди сказал, что моральный авторитет народа определяет его отношение к животным. Сегодня украинцы доказывают всему миру свой уровень гуманности. Пока агрессор пытается убить всех - от детей и женщин до стариков и животных, - украинцы спасают каждую жизнь", - комментируют в UAnimals.